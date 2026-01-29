La carte OKX arrive en Europe pour simplifier les paiements quotidiens en cryptomonnaies dans le monde entier

LA VALLETTE, Malte--(BUSINESS WIRE)--OKX, plateforme mondiale de cryptomonnaies et société leader en technologie on-chain, a annoncé aujourd'hui le lancement européen de la carte OKX , conçue pour éliminer les obstacles à l'utilisation des cryptomonnaies au quotidien.

Alors que la plupart des cartes crypto exigent que les utilisateurs convertissent manuellement leurs actifs, préchargent leur solde ou absorbent des frais cachés avant de payer, la carte OKX permet des paiements directs en stablecoins partout dans le monde où Mastercard est acceptée, sans frais et avec des récompenses crypto instantanées allant jusqu'à 20 % sur les achats éligibles.

Conçue pour les Européens modernes qui souhaitent utiliser les cryptomonnaies au quotidien sans en perdre le contrôle, la carte OKX élimine les obstacles habituellement associés aux paiements en cryptomonnaies. Les utilisateurs peuvent payer directement sans contact et recevoir instantanément des récompenses en cryptomonnaies.

OKX Card repose sur la conservation autonome des cryptomonnaies sur la blockchain et sur l'exécution instantanée. Les stablecoins restent dans le portefeuille de l'utilisateur jusqu'au moment précis de l'achat, se convertissant automatiquement lors du paiement pour permettre aux cryptomonnaies d'être utilisées dans le monde entier, chez tous les commerçants acceptant Mastercard.

Les principaux avantages de la carte OKX Card sont les suivants :

Aucun frais, aucune surprise : aucun frais de transaction, aucun frais de change et un faible spread de marché à 0,4 % lors de la conversion de stablecoins en euros.

: aucun frais de transaction, aucun frais de change et un faible spread de marché à 0,4 % lors de la conversion de stablecoins en euros. Récompense crypto instantanée : gagnez jusqu'à 20 % de remise en véritable cryptomonnaie sur chaque achat admissible pendant une durée limitée.

: gagnez jusqu'à en véritable cryptomonnaie sur chaque achat admissible pendant une durée limitée. Conception de portefeuille intelligent : contrôle total. Aucune conservation centralisée des titres.

: contrôle total. Aucune conservation centralisée des titres. Simplicité du paiement sans contact : dépensez vos stablecoins instantanément au moyen de portefeuilles mobiles comme Apple Pay et Google Pay, en ligne ou en magasin.

: dépensez vos stablecoins instantanément au moyen de portefeuilles mobiles comme Apple Pay et Google Pay, en ligne ou en magasin. Acceptance mondiale : dépensez quand vous voulez, n'importe où, chez plus de 150 millions de commerçants acceptant Mastercard.

: dépensez quand vous voulez, n'importe où, chez plus de 150 millions de commerçants acceptant Mastercard. Sécurisée et réglementée : en partenariat avec le réseau mondial sécurisé de Mastercard et conçue pour répondre aux normes réglementaires les plus avancées d’Europe.

: en partenariat avec le réseau mondial sécurisé de Mastercard et conçue pour répondre aux normes réglementaires les plus avancées d’Europe. Les récompenses sont créditées instantanément en cryptomonnaie : Récompenses VIP (30 jours) : jusqu'à 20 % de remise sur les achats éligibles. Récompenses régulières (30 jours) : jusqu'à 15 % de remise sur les achats éligibles.



« Avec la carte OKX, nous simplifions l'utilisation des cryptomonnaies pour les achats du monde réel en Europe, instantanément, en toute sécurité et en toute transparence » a déclaré Erald Ghoos, CEO de OKX Europe. « À l’origine, la cryptomonnaie a été conçue comme un moyen de paiement, et grâce à la carte OKX, nos utilisateurs peuvent concrétiser cette vision. Les stablecoins deviennent ainsi pratiques et accessibles à tous pour leurs finances quotidiennes, grâce à l’une des plateformes d’actifs numériques les plus fiables au monde. »

« Les stablecoins offrent plus de choix aux utilisateurs, et grâce à son partenariat avec OKX, Mastercard contribue à les intégrer pleinement au système financier traditionnel en misant sur la confiance, l'ampleur et l'utilité. » a déclaré Christian Rau, vice-président senior de la commercialisation mondiale numérique. « L’élargissement de la carte OKX aux Européens est une suite logique. »

La carte OKX est émise par un partenaire de paiement européen agréé et opère au sein de l'Espace économique européen, conformément aux normes strictes de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client. OKX poursuit le développement de ses propres licences de paiement dans le cadre de son engagement à long terme en faveur de services crypto conformes et réglementés à travers l'Europe.

Le lancement de la carte OKX marque une étape majeure dans la stratégie globale d'OKX visant à intégrer les cryptomonnaies dans la finance quotidienne, ouvrant ainsi la voie à des cartes premium, à des récompenses élargies, à des partenariats avec des commerçants et à des intégrations de commerce Web3 dans toute la région.

À propos d'OKX

Utilisée par plus de 100 millions de clients à travers le monde, OKX est une entreprise technologique qui construit un avenir décentralisé pour un monde plus fluide, transparent et connecté. Reconnue comme l'une des applications crypto les plus rapides et fiables au monde, le traitement de ses transactions se chiffre en milliers de milliards de dollars.

Nous disposons de bureaux régionaux stratégiques, notamment notre siège social à San José, en Californie, pour les Amériques, et à Dubaï pour le Moyen-Orient. Nous sommes également présents à São Paulo, New York, Hong Kong, Singapour, en Turquie, en Australie et en Europe. Ces dernières années, nous avons créé l'une des entreprises de cryptomonnaies les plus complètes et les mieux conformes à la réglementation, munie de toutes les licences nécessaires. Nos licences sont agréées aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, dans l'EEE, à Singapour et en Australie, ainsi que sur d'autres marchés.

Nous sommes fermement attachés à la transparence et à la sécurité et publions des rapports mensuels attestant de nos réserves. Pour en savoir plus sur OKX, téléchargez notre application ou rendez-vous sur okx.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.