SLB获授多年期合同，助力阿曼能源发展

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SLB (NYSE: SLB)获得Petroleum Development Oman (PDO)授予的两份五年期合同，将为阿曼最大的油气特许经营区——6号区块的运营提供井口设备和人工升举技术，同时推动国内价值(ICV)提升。

合同内容包括提供低压、高压及热采井口设备，以及电潜泵(ESP)和螺杆泵(PCP)。这些解决方案有望提高采收率，并延长6号区块资产的生产寿命。核心里程碑包括扩大本土制造能力，并在合同生效后六个月内启动阿曼本土闸阀生产。

SLB中东和北非地区总裁Jesus Lamas表示：“这些合同的授予体现了我们对阿曼能源未来的坚定承诺，以及通过本土制造和人才培养推动国内价值提升的决心。通过在阿曼本土生产更多设备、投资培养阿曼专业人才，我们将确保以可持续、本地驱动的方式助力PDO实现战略目标。我们专注于提供创新的井口和人工升举解决方案，以提升生产效率并实现采收率最大化。通过持续投资先进技术和定制化服务，我们以契合客户不断变化的运营需求的能力，支持他们实现生产和采收目标。”

井口设备将在SLB位于鲁塞勒(Rusayl)的生产中心制造，电潜泵将在其位于尼兹瓦(Nizwa)的组装、维修和测试中心组装，这将为数百名阿曼员工提供就业机会。SLB还将部署先进技术，包括15k SOLIDrill模块化紧凑型井口系统、电潜泵监控系统以及电潜泵永磁电机，这些技术可降低能耗并提升可持续性。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，百年来始终致力于推动能源创新。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问slb.com。

关于前瞻性陈述的警示声明：

本新闻稿包含美国联邦证券法律意义上的“前瞻性声明”，即关于未来的声明，而不是关于过去事件的声明。此类语句通常包含诸如“期望”、“可能”、“可以”、“估计”、“意图”、“预期”、“将要”、“潜在”、“预计”等词语以及其它类似的表达。前瞻性声明涉及不同程度上不确定的事项。例如关于SLB新技术和合作伙伴关系的部署或预期收益的预测或期望；关于可持续发现和环境问题的目标、计划和预测的声明；关于能源运输与全球气候变化的预测或预期；以及操作程序和技术的改进等。这些声明存在风险和不确定性，其中包括但不限于无法实现净负碳排放目标；无法认识到由SLB的战略、举措或合作伙伴关系带来的预期利益；解决环境问题的立法和监管举措，包括解决全球气候变化影响的举措；监管部门批准和许可的时间安排或接收情况；以及SLB向美国证券交易委员会提交的最新表格10-K、10-Q和8-K中详细说明的其它风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个出现（或此类发展的后果发生了变化），或者如果基本假设经证明是不正确的，实际结果可能与我们前瞻性声明中反映的结果存在重大差异。前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日起生效。无论是由于新的信息、未来事件或是其它原因，SLB不承担任何公开更新或修订此类声明的意图或义务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。