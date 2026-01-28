Corona Cero et le Comité olympique canadien inspirent les Canadiens à rechercher des moments en or au quotidien grâce au sport en plein air

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--À l’approche des Jeux de Milano Cortina 2026, Corona Cero, commanditaire officiel de bière sans alcool des Jeux olympiques d’hiver, a conclu un partenariat inaugural avec le Comité olympique canadien (COC). Unis par une mission commune visant à aider les gens à décrocher en renouant avec la nature grâce au sport, Corona Cero et le COC lancent cette initiative qui encourage les Canadiens à sortir jouer dehors grâce à des récits inspirants d’athlètes et à un meilleur accès à des activations en montagne.

Pour 87 % des adultes, les sports d’hiver ont longtemps été une façon simple de décrocher de la pression du quotidien et de passer du temps dehors. Avec le temps, ce lien s’est estompé : la participation a diminué, alors que la routine et les responsabilités ont pris le dessus.

« Les hivers canadiens font partie intégrante de notre identité, et encourager nos athlètes sur la plus grande scène sportive au monde peut raviver l’envie de renouer avec les sports d’hiver et de les pratiquer à nouveau, explique Natalie Lucas, directrice de Above Core, La Brasserie Labatt du Canada. En tant que marque profondément ancrée dans la nature, et grâce au nouveau partenariat de Corona Cero avec le COC, nous pouvons profiter des Jeux olympiques d’hiver pour inspirer les Canadiens à décrocher de leur quotidien chargé et les encourager à profiter des activités hivernales en plein air, afin de créer des moments en or au quotidien. »

Dans le cadre de cette initiative, Corona Cero lancera Derrière chaque moment en or, une série numérique en trois épisodes mettant en vedette Cassie Sharpe, Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps et Antoine Gélinas-Beaulieu, athlètes olympiques de l’Équipe Canada. La série met en lumière les nombreux moments en or qui jalonnent leur parcours vers les Jeux de Milano Cortina 2026 : les amitiés qui se créent en cours de route, les relations personnelles qui se renforcent, ainsi que l’importance des moments de pause et de connexion avec la nature pour contrebalancer l’intensité de la compétition.

« En tant que maman, certains de mes plus beaux moments en or se vivent désormais autant sur les pistes comme en dehors, souligne Cassie Sharpe, skieuse acrobatique olympique et athlète ambassadrice mondiale de Corona Cero. Si notre partenariat avec Corona Cero et le COC peut inspirer ne serait‑ce qu’une seule personne à décrocher de la routine pour retourner jouer dehors et renouer avec un sport qu’elle avait laissé de côté, alors il en aura valu la peine. »

« À quelques jours du début des Jeux, l’enthousiasme des partisans d’Équipe Canada est palpable, affirme Colin Freeman, directeur principal, Partenariats, Développement des affaires et Affaires commerciales au Comité olympique canadien. Les Canadiens sont prêts à soutenir nos athlètes et s’intéressent véritablement à leurs histoires. Nous cherchons toujours des façons authentiques de partager leur parcours. Notre collaboration avec Corona Cero nous permet de mettre en lumière ces récits extraordinaires sous un angle nouveau et créatif, rapprochant ainsi les partisans du cœur même de notre équipe à l’approche de la plus grande scène sportive au monde. »

Pour aider les Canadiens à vivre ces moments olympiques de plus près, des espaces de visionnement seront aménagés à Whistler Blackcomb, Lake Louise et Tremblant. Ces visionnements officiels des Jeux olympiques d’hiver permettront aux fans de se réunir pour encourager leurs athlètes préférés dans certaines des destinations de montagne les plus prestigieuses au pays, piliers de la culture des sports d’hiver sur la côte est comme sur la côte ouest.

Dans le cadre de ce partenariat, 1 000 Canadiens auront également la chance de recevoir gratuitement un Golden Ski Pass valable dans ces montagnes jusqu’au 1er mai 2026. Cela enlèvera un frein financier et permettra aux gens de retourner plus facilement au ski et à la planche à neige.

Dès le 6 février à midi (HNE), les Canadiens pourront s’inscrire pour courir la chance de gagner* l’un des 1 000 Golden Ski Pass d’une journée, échangeables dans l’une des trois destinations de montagne les plus prestigieuses au pays : Whistler Blackcomb (250), Tremblant (500) ou Lake Louise (250).

Pour découvrir encore plus de contenu de Corona Cero lié aux Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026, les fans peuvent suivre @CoronaCanada sur toutes les plateformes sociales et visiter la page @TeamCanada pour visionner la série Derrière chaque moment en or.

*AUCUN ACHAT REQUIS. Pour connaître tous les détails du concours, visitez le site Web du concours : https://www.coronaextra.ca/fr/contests/GoldenSkiPass. Les participants doivent être majeurs selon la loi sur l’alcool et résidents du Canada. Pour participer, les personnes admissibles doivent remplir le formulaire de participation disponible sur le site Web du concours. Limite d’une (1) participation par personne, par jour. 1 000 prix disponibles : 250 laissez‑passer de remontées mécaniques d’une journée à Whistler Blackcomb (valeur de 329 $ CA chacun), 500 laissez‑passer de remontées mécaniques d’une journée à Tremblant (valeur de 149 $ CA chacun) et 250 laissez‑passer de remontées mécaniques d’une journée à Lake Louise (valeur de 175 $ CA chacun), valides jusqu’au 1er mai 2026 (le « Prix »). Le transport, l’hébergement et l’alcool ne sont pas inclus dans le Prix. Les chances de gagner dépendent du nombre total de participations admissibles reçues et du nombre de laissez‑passer disponibles pour chaque montagne. Une question d’aptitude mathématique est requise. Le concours se termine le 26 février 2026 à 9 h 59 min 59 s (HNE).

À propos de Corona Canada

Brassée pour la première fois en 1925, aucune Corona n’est complète sans la lime. En ajoutant naturellement du caractère, de la saveur et du rafraîchissement, le rituel de la lime fait partie intégrante de l’expérience unique de Corona. Synonyme de plage et de moments passés à l’extérieur, la marque invite les gens à prendre une pause et à se reconnecter à l’essentiel. En 2022, Corona a élargi son portefeuille avec le lancement mondial de Corona Cero 0,0 % (anciennement Corona Sunbrew 0,0 %), une bière sans alcool unique en son genre qui contient 30 % de l’apport quotidien recommandé en vitamine D par portion de 330 mL. Pour en savoir plus, consultez le site coronaextra.ca.

Méthodologie du sondage

Harris Poll Quest a mené ce sondage auprès de 1 000 adultes canadiens ayant pratiqué un sport (compétitif ou récréatif) pendant leur enfance. Le sondage a été mené en français et en anglais à l’échelle nationale. Les résultats sont basés sur un échantillon de taille n = 1 000. La marge d’erreur est de ±3,1 points de pourcentage, avec un niveau de confiance de 95 %.