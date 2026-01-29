La tarjeta OKX llega a Europa para eliminar las fricciones en los pagos cotidianos con criptomonedas en comercios de todo el mundo

VALLETTA, Malta--(BUSINESS WIRE)--OKX, una de las principales plataformas globales de criptomonedas y empresa de tecnología onchain, anunció hoy el lanzamiento en Europa de la tarjeta OKX, diseñada para eliminar los obstáculos en el uso cotidiano de las criptomonedas.

Mientras que la mayoría de las tarjetas cripto exige a los usuarios convertir manualmente sus activos, precargar saldos o asumir comisiones ocultas antes de pagar, la tarjeta OKX permite realizar pagos directos con stablecoins en cualquier lugar del mundo donde se acepte Mastercard, sin comisiones y con recompensas instantáneas en criptomonedas de hasta un 20% en compras elegibles.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.