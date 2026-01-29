Wunderkind si allea con Klaviyo Marketplace, portando ai marchi di e-commerce personalizzazione basata sull'identità e aumento dei ricavi

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Wunderkind, la piattaforma decisionale basata sull'intelligenza artificiale che offre risoluzione dell'identità e personalizzazione cross-channel per scalare prestazioni e portata, oggi ha annunciato il suo debutto ufficiale sul Klaviyo App Marketplace.

L'integrazione porta le competenze di Wunderkind in fatto di identità direttamente al B2C CRM di Klaviyo, alimentando in tempo reale profili, segmenti e flussi che aiutano i marchi a riconoscere un maggior numero di clienti all'inizio del percorso e a fornire esperienze rilevanti via e-mail, SMS e altri canali alimentati da Klaviyo.

Stratificando Identity Network di Wunderkind, creato su oltre 9 miliardi di profili di dispositivi e oltre un miliardo di identità uniche di utenti, leader nel settore, nel profilo dei clienti unificato di Klaviyo’s unified customer profile, mark, gli addetti al marketing possono rafforzare la loro comprensione di chi siano i loro clienti, unificare l'identità in canali diversi e attivare la personalizzazione tramite Klaviyo senza aggiungere complessità al loro stack tecnologico.

