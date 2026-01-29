-

SLB ontvangt meerjarige contracten ter ondersteuning van energieontwikkeling in Oman

Geavanceerde technologieën en oplossingen zullen de productie-efficiëntie verhogen en de winning maximaliseren

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB) heeft twee vijfjarige contracten ontvangen van Petroleum Development Oman (PDO) voor de levering van putkopapparatuur en kunstmatige lifttechnologieën voor de activiteiten in Blok 6, de grootste olie- en gasconcessie van Oman, en draagt daarmee bij aan de lokale economie (In-Country Value - ICV).

De contracten omvatten de levering van lagedruk-, hogedruk- en thermische putkoppen, evenals elektrische onderwaterpompen (ESP's) en progressieve caviteitpompen (PCP's). Deze oplossingen zullen naar verwachting de winningspercentages verhogen en de productieve levensduur van de activa in Blok 6 verlengen. Belangrijke mijlpalen zijn onder andere de uitbreiding van de lokale productiecapaciteit en de introductie van in Oman geproduceerde schuifafsluiters binnen zes maanden na de start van de contracten.

