Společnosti Hydrostor a Baker Hughes prohlubují strategickou spolupráci s cílem rozvíjet spolehlivé, odolné a udržitelné energetické systémy
Spolupráce zahrnuje kapitálovou investici a objednávky na technologie pro výrobu a kompresi energie o výkonu až 1,4 GW pro vlajkové projekty společnosti Hydrostor.
DENVER & FLORENCE, Itálie--(BUSINESS WIRE)--Společnost Hydrostor, přední světový vývojář a provozovatel systémů pro dlouhodobé skladování energie („long duration energy storage“, LDES), a společnost Baker Hughes, zabývající se energetickými technologiemi, oznámily ve středu uzavření strategické dohody o technologických řešeních a kapitálové účasti. Společnost Baker Hughes prohloubí své vztahy se společností Hydrostor a integruje technologické schopnosti společnosti Baker Hughes jako součást klíčové nabídky společnosti Hydrostor pro jeho pokročilé řešení skladování energie pomocí stlačeného vzduchu („advanced compressed air energy storage“, A-CAES). To zahrnuje objednávky zařízení společnosti Baker Hughes v hodnotě až 1,4 GW pro vlajkové projekty společnosti Hydrostor. Oznámení bylo učiněno na výroční schůzi společnosti Baker Hughes v roce 2026 ve Florencii.
„Rostoucí tlak na elektrické sítě činí z dlouhodobého skladování energie naléhavou prioritu. Inovativní přístup společnosti Hydrostor nabízí nízkouhlíkové řešení, které zajišťuje spolehlivost dodávek energie z různých zdrojů,“ řekl Lorenzo Simonelli, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Baker Hughes. „Jsme hrdí na to, že můžeme společnosti Hydrostor poskytnout klíčovou technologii k urychlení těchto projektů, podpoře větší odolnosti globálních sítí a umožnění udržitelného fungování energetických systémů v měřítku.“
„Dohoda, kterou společnost Hydrostor podepsala se společností Baker Hughes, podtrhuje dynamiku naší technologické platformy A-CAES, která je schopna nákladově efektivně zajistit spolehlivost a odolnost sítí po celém světě,“ uvedl Curtis VanWalleghem, spoluzakladatel a generální ředitel. „Jsme nadšeni, že můžeme navázat na naše vztahy se společností Baker Hughes, když se blížíme k výstavbě našich vlajkových projektů a pracujeme na rozšíření našeho projektového portfolia, protože zatížení roste a infrastruktura datových center umělé inteligence se buduje po celém světě.“
Společnost Baker Hughes je investorem společnosti Hydrostor od roku 2019. Tato nejnovější strategická dohoda znamená rozšíření vztahu, protože společnost Hydrostor se blíží k zahájení výstavby svých vlajkových projektů v USA a Austrálii. V počáteční fázi expanze bude společnost Hydrostor nasazovat až 1,4 GW řešení pro výrobu energie a kompresní technologie z rozsáhlého portfolia společnosti Baker Hughes, včetně kompresní, expanzní, motorové a generátorové technologie.
O společnosti Baker Hughes
Baker Hughes (NASDAQ: BKR) je energetická technologická společnost, která poskytuje řešení pro energetické a průmyslové zákazníky po celém světě. Na základě stoletých zkušeností a působení ve více než 120 zemích posouvají naše inovativní technologie a služby energetiku vpřed – činí ji bezpečnější, čistší a efektivnější pro lidi i planetu. Navštivte nás na bakerhughes.com.
O společnosti Hydrostor Inc.
Společnost Hydrostor je předním vývojářem a provozovatelem systémů pro dlouhodobé skladování energie, který využívá osvědčené patentované technologické řešení pro dlouhodobé skladování energie pro energetické sítě po celém světě a k ukládání energie používá stlačený vzduch a vodu.
Společnost Hydrostor byla založena v roce 2010, má sídlo v Torontu v Kanadě a pobočky v Melbourne v Austrálii a Denveru v USA. Je podporována společnostmi Goldman Sachs Alternatives, CPP Investments, Canada Growth Fund a dalšími progresivními institucionálními investory, kteří jí poskytují finanční jistotu pro realizaci špičkových energetických projektů. Společnost Hydrostor má rozsáhlou síť projektů A-CAES v Severní Americe, Austrálii a Evropě, které jsou připraveny splnit měnící se potřeby v oblasti energetických sítí a spolehlivosti.
Další informace najdete na https://www.hydrostor.ca/.
Poradci
Finančními poradci společnosti Hydrostor byly společnosti Goldman Sachs & Co. LLC, National Bank Capital Markets a Rothschild & Co.
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.
