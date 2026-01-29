-

Andersen Consulting新增合作公司HaystackID

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與總部位於美國的電子取證、法律資料和網路取證服務提供者HaystackID達成合作協議，藉此強化自身網路安全和技術服務能力。

HaystackID成立於2011年，與法律事務所、企業和政府機構密切合作，處理各類複雜的資料密集型法律事務，包括民事訴訟、監管查詢和內部調查。該公司透過網路取證、數位司法鑑定、代管審閱、合規管理和資訊治理服務，提供端對端的訴訟支援，協助客戶辨識、分析並合規呈遞關鍵資料。HaystackID憑藉自主研發的AI驅動平台和專家領銜的審閱團隊，為北美和歐洲地區的客戶提供服務，其中不乏《財星》百大企業。

HaystackID執行長Hal Brooks表示：「隨著法律和監管環境愈發依賴資料且時效要求不斷提高，我們也在持續升級訴訟支援能力，涵蓋從進階分析和生成式AI到合規審閱工作流程的多個領域。透過與Andersen Consulting的合作，我們能夠將這些能力帶給那些正在因應日益複雜數位糾紛的企業。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「HaystackID的服務體系有效擴充了本機構的網路安全服務版圖，使我們能夠為客戶提供更全面的端對端解決方案，協助客戶在滿足複雜法律和法規要求的同時，保護敏感性資料安全。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

