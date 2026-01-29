-

WeFi Technology Group、PGAツアーの注目の新星とのパートナーシップを発表

ビジョン、競争心、野心という共通の価値観が支える、2025年PGAツアー・ルーキー・オブ・ザ・イヤーとの複数年にわたるパートナーシップ。

Aldrich Potgieter, 2025 PGA Tour Rookie of the Year and one of the most promising young players on the international golf circuit.

デンバー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- テクノロジーを活用した運転資金ソリューションを提供するグローバル企業であるWeFi Technology Groupは、2025年PGAツアー・ルーキー・オブ・ザ・イヤー（2025 PGA Tour Rookie of the Year）に選出された、国際ゴルフ界で最も有望な若手選手の1人であるアルドリッチ・ポトギーターとの複数年にわたるブランドパートナーシップを発表しました。

WeFi Technologyは、AI搭載プラットフォームを活用し、金融、テクノロジー、そしてイノベーションが融合する領域で事業を展開しており、世界40か国超において顧客の成長を後押しする運転資金ソリューションを提供しています。

ポトギーターは19歳という若さで、コーン・フェリーツアー（Korn Ferry Tour）史上最年少優勝者となり、世界的な注目を集めました。この快挙は、卓越した才能と勝負師としての成熟の両方を示す節目となりました。その後も急速な成長を遂げ、昨年6月にはロケットクラシック（Rocket Classic）で初のPGAツアー（PGA Tour）優勝を達成し、ゴルフ界の次世代を担う世界的な有力選手の1人として確固たる地位を築いています。

「WeFi Technologyとグローバルな舞台でパートナーシップを結べることを、非常に楽しみにしています」とアルドリッチ・ポトギーターは述べています。「私と同様に競争を受け入れ、イノベーションを追求し、最高水準のパフォーマンスに徹底的にこだわるグローバルブランドを代表できることを誇りに思います。」

「アルドリッチは、そのパワーと飛距離でこのスポーツを変えつつあります。彼は向上心にあふれ、極めて競争心の強い新星です」と、WeFiの共同CEOであるエイドリアン・リディアードは述べています。「こうした価値観は、当社の従業員の姿勢や、事業を構築し成長させていく在り方とも一致しています。当社の顧客は、競争が激しく複雑なグローバル市場で事業を展開しています。当社の世界では、イノベーションによる変革と、国際金融の複雑さを解決することが、成功に不可欠です。」

個人としての成果を超えて、本パートナーシップは、ハイパフォーマンス・スポーツとハイパフォーマンス・ビジネスとのより広範な一致を示すものです。本契約に基づき、ポトギーターはPGAツアーの各大会への出場および各種プロモーション活動を通じてWeFi Technologyを代表し、同社のグローバルブランドを、世界で最も競争が激しく、広く認知されている競技舞台の一つと結び付けます。

「WeFi Technologyにとって、本パートナーシップは、才能を早期に見極め、適切な支援と投資を行い、時間とともに成果を積み上げていくという、事業全体に一貫して適用している理念を反映するものです」とリディアードは付け加えています。「アルドリッチはまさにその資質を体現しており、世界の舞台で彼の歩みを支援できることを誇りに思います。」

