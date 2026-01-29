A Hydrostor és a Baker Hughes a megbízható, rugalmas és fenntartható energiarendszerek fejlesztése érdekében mélyíti stratégiai együttműködését

DENVER ÉS FIRENZE, Olaszország--(BUSINESS WIRE)--A Hydrostor, a világ egyik vezető hosszú távú energiatároló (LDES) rendszerfejlesztője és -üzemeltetője, valamint a Baker Hughes, egy energiatechnológiai vállalat szerdán stratégiai technológiai megoldásokat és tőkemegállapodást jelentett be. A Baker Hughes elmélyíti kapcsolatát a Hydrostorral, integrálva a Baker Hughes technológiai képességeit a Hydrostor fejlett sűrített levegős energiatároló (A-CAES) megoldásának alapvető tervezési kínálatába. Ez magában foglalja a Baker Hughes által a Hydrostor zászlóshajó projektjeihez rendelt akár 1,4 GW kapacitású berendezés megrendelését. A bejelentésre a Baker Hughes 2026-os éves találkozóján került sor Firenzében.

„Az elektromos hálózatokra nehezedő növekvő nyomás miatt a hosszú távú energiatárolás sürgető prioritássá vált. A Hydrostor innovatív megközelítése sokféle energiatermelő erőforrás esetében kínál alacsony szén-dioxid-kibocsátású megoldást az energiaellátás megbízhatóságának biztosítása érdekében.” – árulta el Lorenzo Simonelli, a Baker Hughes elnök-vezérigazgatója. „Büszkék vagyunk arra, hogy kritikus technológiával támogathatjuk a Hydrostort, hogy felgyorsítsa ezeket a projekteket, támogassa a nagyobb globális hálózati rugalmasságot, és lehetővé tegye a fenntartható villamosenergia-rendszereket.”

„A Hydrostor és a Baker Hughes között létrejött megállapodás kiemeli az A-CAES technológiai platformunk mögött rejlő lendületet, amely képes költséghatékonyan biztosítani a megbízhatóságot és a rugalmasságot a hálózatok számára szerte a világon” – mondta el Curtis VanWalleghem, társalapító és vezérigazgató. „Alig várjuk, hogy tovább építhessük kapcsolatunkat a Baker Hughes vállalattal, miközben közeledik a kiemelt projektjeink építése, és azon dolgozunk, hogy bővítsük projektportfóliónkat, mivel a terhelés növekszik, és a mesterséges intelligenciával vezérelt adatközponti infrastruktúra világszerte egyre inkább kiépül.”

A Baker Hughes 2019 óta a Hydrostor egyik befektetője. Ez a legújabb stratégiai megállapodás a kapcsolat bővülését jelzi, ahogyan a Hydrostor közeledik az Egyesült Államokban és Ausztráliában található zászlóshajó projektjeinek építéséhez. A bővítés kezdeti szakaszában a Hydrostor akár 1,4 GW teljesítményű energiatermelő és kompressziós technológiai megoldásokat telepít majd a Baker Hughes kiterjedt portfóliójából, köztük kompressziós, expanderes, motoros és generátoros technológiát.

Amit a Baker Hughesról tudni érdemes...

A Baker Hughes (NASDAQ: BKR) egy energiatechnológiai vállalat, amely energia- és ipari ügyfelek számára kínál megoldásokat világszerte. A több mint 120 országban szerzett egy évszázadot is meghaladó tapasztalatra és üzleti tevékenységre épülő innovatív technológiáink és szolgáltatásaink elősegítik az energia biztonságosabbá, tisztábbá és hatékonyabbá tételét az emberek és a bolygó számára. Látogasson el hozzánk a következő címen: bakerhughes.com.

Amit a Hydrostor Inc.-ről tudni érdemes...

A Hydrostor a hosszú távú energiatároló-rendszerek vezető fejlesztője és üzemeltetője, amely egy bevált, szabadalmaztatott technológiai megoldást alkalmaz a hosszú távú energiatárolás biztosítására a villamosenergia-hálózatok számára szertea világon, sűrített levegőt és vizet használva az energia tárolására.

A 2010-ben alapított, és a kanadai Torontóban székhellyel, valamint Melbourne-ben (Ausztrália) és Denverben (USA) található irodákkal rendelkező Hydrostor mögött a Goldman Sachs Alternatives, a CPP Investments, a Canada Growth Fund és más előremutató intézményi befektetők állnak, pénzügyi biztonságot nyújtva a vezető energiaprojektekbe való elköteleződéshez. A Hydrostor Észak-Amerikában, Ausztráliában és Európában számos A-CAES projekttel rendelkezik, amelyek készen állnak a változó hálózati és megbízhatósági igények kielégítésére.

Tanácsadók

A Hydrostor pénzügyi tanácsadójaként a Goldman Sachs & Co. LLC, a National Bank Capital Markets és a Rothschild & Co. járt el.

