Hydrostor en Baker Hughes verdiepen strategische samenwerking om betrouwbare, veerkrachtige en duurzame energiesystemen te ontwikkelen

DENVER & FLORENCE, Italië--(BUSINESS WIRE)--Hydrostor, een toonaangevende wereldwijde ontwikkelaar en exploitant van energieopslagsystemen van lange duur (LDES), en Baker Hughes, een energietechnologiebedrijf, hebben woensdag een strategische overeenkomst op het gebied van technologische oplossingen en aandelen bekendgemaakt. Baker Hughes gaat verder samenwerken met Hydrostor door zijn technologische capaciteiten te integreren in het kernontwerp van Hydrostor's geavanceerde oplossing voor energieopslag met perslucht (A-CAES). Hiermee zal 1,4 GW aan orders voor Baker Hughes-apparatuur voor de vlaggenschipprojecten van Hydrostor worden geplaatst. De aankondiging werd gedaan tijdens de jaarlijkse vergadering van Baker Hughes in Florence in 2026.

“Door de toenemende druk op elektriciteitsnetten wordt langdurige energieopslag een dringende prioriteit. De innovatieve aanpak van Hydrostor biedt een koolstofarme oplossing om de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening te waarborgen voor een diverse mix van opwekkingsbronnen”, aldus Lorenzo Simonelli, voorzitter en CEO van Baker Hughes. “We zijn er trots op Hydrostor te kunnen ondersteunen met cruciale technologie om deze projecten te versnellen, de wereldwijde veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten en duurzame energiesystemen op grote schaal te realiseren.”

“De overeenkomst die Hydrostor met Baker Hughes heeft gesloten, benadrukt het momentum achter ons A-CAES-technologieplatform, dat op kosteneffectieve wijze betrouwbaarheid en veerkracht kan bieden aan elektriciteitsnetten over de hele wereld”, aldus Curtis VanWalleghem, medeoprichter en CEO. “We zijn enthousiast om onze relatie met Baker Hughes verder uit te breiden nu we de bouw van onze vlaggenschipprojecten naderen en werken aan de uitbreiding van onze projectpijplijn. De belasting neemt toe en wereldwijd wordt AI-datacenterinfrastructuur verder ontwikkeld.”

Baker Hughes investeert sinds 2019 in Hydrostor. Deze nieuwe strategische overeenkomst breidt de samenwerking verder uit nu Hydrostor bijna klaar is met de bouw van zijn vlaggenschipprojecten in de VS en Australië. In de eerste fase van deze ontwikkeling zal Hydrostor tot 1,4 GW aan oplossingen voor energieopwekking en persluchttechnologie uit het uitgebreide portfolio van Baker Hughes inzetten, waaronder perslucht-, expander-, motor- en generatortechnologie.

Over Baker Hughes

Baker Hughes (NASDAQ: BKR) is een energietechnologiebedrijf dat oplossingen biedt aan energie- en industriële klanten van over de hele wereld. Dankzij een eeuw aan ervaring en activiteiten in ruim 120 landen, zorgen de innovatieve technologieën en diensten van het bedrijf ervoor dat energie vooruitgang boekt en veiliger, schoner en efficiënter wordt voor mens en milieu. Bezoek ons op bakerhughes.com.

Over Hydrostor Inc.

Hydrostor is een toonaangevende ontwikkelaar en exploitant van energieopslagsystemen van lange duur met behulp van een beproefde, gepatenteerde technologische oplossing voor het leveren van energieopslag van lange duur aan elektriciteitsnetten over de hele wereld, waarbij gebruik wordt gemaakt van perslucht en water.

Hydrostor, opgericht in 2010 en met hoofdkantoor in Toronto, Canada, en kantoren in Melbourne, Australië, en Denver, VS, wordt ondersteund door Goldman Sachs Alternatives, CPP Investments, Canada Growth Fund en andere vooruitstrevende institutionele beleggers, die financiële zekerheid bieden om zich te engageren voor energieprojecten van topniveau. Hydrostor heeft een uitgebreide pijplijn van A-CAES-projecten in Noord-Amerika, Australië en Europa, en speelt in op de veranderende behoeften op het gebied van netwerken en betrouwbaarheid.

Adviseurs

Goldman Sachs & Co. LLC, National Bank Capital Markets en Rothschild & Co. traden op als financieel adviseurs van Hydrostor.

