Hydrostor與Baker Hughes深化策略性合作，推動可靠、具韌性且永續的電力系統發展

丹佛和義大利佛羅倫斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的長時儲能(LDES)開發商和營運商Hydrostor與能源技術公司Baker Hughes于週三宣布達成策略技術解決方案及股權協議。Baker Hughes將深化與Hydrostor的合作關係，將Baker Hughes的技術能力整合至Hydrostor先進壓縮空氣儲能(A-CAES)解決方案的核心設計中，其中包括為Hydrostor旗艦專案提供高達1.4 GW的Baker Hughes設備訂單。該消息於佛羅倫斯舉行的2026年Baker Hughes年度會議上正式公布。

Baker Hughes董事長兼執行長Lorenzo Simonelli表示：「電網面臨的壓力日益增大，長時儲能已成為迫切的優先事項。Hydrostor的創新方案提供了低碳解決方案，以確保各類發電資源組合的電力可靠性。我們很驕傲能以關鍵技術支援Hydrostor加快這些專案落地，協助提升全球電網韌性，並推動永續電力系統的規模化發展。」

共同創辦人兼執行長Curtis VanWalleghem表示：「Hydrostor與Baker Hughes簽署的這項協議彰顯了我們A-CAES技術平台的發展動力，該平台能夠以具有成本效益的方式為全球電網提供可靠性和韌性保障。隨著我們的旗艦專案即將進入建設階段，且在全球電力負荷增長、AI資料中心基礎設施持續擴建的背景下，我們正致力於擴大專案儲備，並欣然在此基礎上深化與Baker Hughes的合作關係。」

自2019年以來，Baker Hughes一直是Hydrostor的投資方。此次最新策略性合作協議代表雙方關係的進一步擴大，目前Hydrostor在美國和澳洲的旗艦專案已接近建設階段。在合作擴大的初始階段，Hydrostor將部署高達1.4 GW的發電和壓縮技術解決方案，這些解決方案均來自Baker Hughes廣泛的產品組合，涵蓋壓縮機、擴張器、馬達和發電機等技術。

關於Baker Hughes

Baker Hughes (NASDAQ: BKR)是一家能源技術公司，致力於為全球能源和工業客戶提供解決方案。憑藉一個世紀的產業經驗，公司業務遍及120多個國家，透過創新技術和服務推動能源產業向前發展，為人類和地球創造更安全、更潔淨、更高效的能源未來。敬請造訪我們的網站：bakerhughes.com。

關於Hydrostor Inc.

Hydrostor是首屈一指的長時儲能系統開發商和營運商，採用經過驗證的專利技術解決方案，透過壓縮空氣和水儲存能源，為全球電網提供長時儲能服務。

Hydrostor成立於2010年，總部位於加拿大多倫多，在澳洲墨爾本和美國丹佛設有辦事處，得到Goldman Sachs Alternatives、CPP Investments、Canada Growth Fund等具有前瞻性的機構投資人支援，具備為頂尖能源專案提供資金保障的能力。Hydrostor在北美、澳洲和歐洲擁有豐富的A-CAES專案儲備，隨時準備滿足不斷變化的電網和可靠性需求。

顧問

Goldman Sachs & Co. LLC、National Bank Capital Markets和Rothschild & Co.擔任Hydrostor的財務顧問。

