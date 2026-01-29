WeFi Technology Group宣布與PGA巡迴賽新星建立合作關係

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 技術賦能營運資金解決方案的全球供應商WeFi Technology Group今天宣布與2025年PGA巡迴賽新人獎 (PGA Tour Rookie of the Year) 得主Aldrich Potgieter建立多年期品牌合作關係。Aldrich Potgieter是國際高爾夫球界中最具潛力的年輕好手之一。

WeFi Technology運用其人工智慧平台在全球40多國經營跨金融、科技與創新的業務，提供營運資金解決方案推動客戶的業務成長。

Potgieter年僅19歲便成為Korn Ferry巡迴賽史上最年輕的得獎者，崛起而為全球矚目的焦點。這項里程碑式成就肯定他卓絕的天分和成熟的競爭力。從那場賽事之後，他的進步神速，在去年六月的火箭信貸菁英賽 (Rocket Classic) 拿下個人賽事史上的第一座PGA巡迴賽獎項，穩居高爾夫球界下世代全球好手之列。

「能與WeFi Technology展開全球性合作，令我欣喜若狂。」Aldrich Potgieter說，「我很榮幸能夠代表這個和我一樣充滿鬥志、受創新鼓舞並不懈追求最高表現的全球品牌。」

「Aldrich正以他的力量與打擊距離改寫這項運動。這位新星受旺盛的鬥志鼓舞不斷前進。」WeFi共同執行長Adrian Liddiard說，「而這正是本公司員工秉承的價值觀，也是我們締造企業成長的精神。我們的客戶面對充滿競爭的複雜全球市場。在我們的世界中，透過創新解決全球金融複雜課題並改變遊戲規則是我們致勝的關鍵。」

除了個人成就之外，這份合作關係也指出高水準運動與高效商務在更大層面上的互助可能。根據這份合約，Potgieter將代表WeFi Technology參與PGA巡迴賽賽事和各項專業活動，將該公司的全球品牌聯結這個競爭力和知名度俱屬一流的全球體育平台。

「對WeFi Technology來說，這份合作關係反映出本公司一貫的理念：及早發現人才、提供適當的支持和投資，讓業績隨時間做出指數級成長。」Liddiard補充道，「Aldrich體現了這些理念，我們很榮幸能夠成為他在世界舞台上前進的推手。」

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。