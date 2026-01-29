-

WeFi Technology Group宣布與PGA巡迴賽新星建立合作關係

共同的願景、鬥志和抱負促成WeFi Technology Group與這位2025年PGA巡迴賽新星建立多年合作協議

original 2025年PGA巡迴賽新人獎得主Aldrich Potgieter，國際高爾夫球界中最具潛力的年輕好手之一。

2025年PGA巡迴賽新人獎得主Aldrich Potgieter，國際高爾夫球界中最具潛力的年輕好手之一。

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 技術賦能營運資金解決方案的全球供應商WeFi Technology Group今天宣布與2025年PGA巡迴賽新人獎 (PGA Tour Rookie of the Year) 得主Aldrich Potgieter建立多年期品牌合作關係。Aldrich Potgieter是國際高爾夫球界中最具潛力的年輕好手之一。

WeFi Technology運用其人工智慧平台在全球40多國經營跨金融、科技與創新的業務，提供營運資金解決方案推動客戶的業務成長。

Potgieter年僅19歲便成為Korn Ferry巡迴賽史上最年輕的得獎者，崛起而為全球矚目的焦點。這項里程碑式成就肯定他卓絕的天分和成熟的競爭力。從那場賽事之後，他的進步神速，在去年六月的火箭信貸菁英賽 (Rocket Classic) 拿下個人賽事史上的第一座PGA巡迴賽獎項，穩居高爾夫球界下世代全球好手之列。

「能與WeFi Technology展開全球性合作，令我欣喜若狂。」Aldrich Potgieter說，「我很榮幸能夠代表這個和我一樣充滿鬥志、受創新鼓舞並不懈追求最高表現的全球品牌。」

「Aldrich正以他的力量與打擊距離改寫這項運動。這位新星受旺盛的鬥志鼓舞不斷前進。」WeFi共同執行長Adrian Liddiard說，「而這正是本公司員工秉承的價值觀，也是我們締造企業成長的精神。我們的客戶面對充滿競爭的複雜全球市場。在我們的世界中，透過創新解決全球金融複雜課題並改變遊戲規則是我們致勝的關鍵。」

除了個人成就之外，這份合作關係也指出高水準運動與高效商務在更大層面上的互助可能。根據這份合約，Potgieter將代表WeFi Technology參與PGA巡迴賽賽事和各項專業活動，將該公司的全球品牌聯結這個競爭力和知名度俱屬一流的全球體育平台。

「對WeFi Technology來說，這份合作關係反映出本公司一貫的理念：及早發現人才、提供適當的支持和投資，讓業績隨時間做出指數級成長。」Liddiard補充道，「Aldrich體現了這些理念，我們很榮幸能夠成為他在世界舞台上前進的推手。」

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體垂詢WeFi Technology Group請洽Victoria Lindsay：victoria@innocomm.co.za

Industry:

WeFi Technology Group

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒體垂詢WeFi Technology Group請洽Victoria Lindsay：victoria@innocomm.co.za

More News From WeFi Technology Group

WeFi Technology Group——為科技經銷商打開融資通道

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 隨著數位專案規模擴大、複雜度提升，科技供應鏈正面臨壓力，這讓科技通路的資源愈發緊張。尤其是小型經銷商，它們難以獲得優惠的融資條款。 International Finance Corporation (IFC)的資料顯示，小型企業將超過40%的營運資金用於支付供應商，其融資缺口中至少有20%源於供應鏈付款延遲。這些問題會制約科技通路發展，尤其在追求雲端運算和人工智慧等數位化商機的新興市場。 Wei Cheng Wong表示：「經銷商經常面臨與現金流不匹配的短期供應商付款條款，且由於缺乏信用保險或抵押品，銀行往往避而遠之。不僅如此，付款行為不規範和透明度不足更增加了融資難度。」 解決此類問題能為通路市場釋放巨大價值與成長潛力，這也是Wei Cheng Wong近期被任命為WeFi Technology Group亞太及日本地區(APJ)投資組合管理負責人後的工作重點。 她在Scotiabank和AMBank Group等機構累積了13年的企業銀行業務經驗，其目前的職位與企業銀行工作高度相似，均涉及結構性信貸解決方案、風險管...

WeFi Technology Group：開啟科技經銷通路的投資機會

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 如今，全球57.8億人使用手機，占世界人口的70%以上。擁有網際網路接取的人數幾乎相當，且每年新增超過1億使用者（《2025年全球數位概覽報告》）。這些龐大數字的背後，是成體系的軟體與硬體系統。全球已實現數位化。數位技術成為現代文明的支柱。 這一進程仍處於早期階段。取得、資助並提供新數位產品的能力，對強化這一支柱至關重要。今天的焦點是人工智慧。明天將是機器人技術、腦機接口和量子技術。為維持這種成長與現代化，傳統系統也必須隨之演進，這將在金融服務如何因應技術經銷挑戰方面形成重大分水嶺。 WeFi Technology Group創新解決方案助理副總裁Kristina Promet表示：「傳統系統往往缺乏當今快節奏全球IT經銷鏈所需的靈活性、速度和整合能力。傳統供應商往往專注於標準化產品和僵化的流程，難以全面因應技術轉售商、廠商和金融機構在多元化市場中面臨的獨特挑戰。尤其是新興市場的通路合作夥伴，因信貸取得途徑有限、風險管理過時及缺乏在地化解決方案而落後於人。」 Promet職業生涯的大部分時間都專注於在這類複雜環境中創造更...

WeFi Technology Group：從前端革新通路金融模式

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 隨著技術投資在各市場激增，通路金融正進入關鍵階段——既蘊含重大商機，也面臨迫切的演進需求。 全球IT產業持續成為經濟成長中最具活力與韌性的引擎之一。然而，交易複雜度上升、流程碎片化及傳統信用結構等問題，正推動市場對更具適應性的金融解決方案的需求，以解決技術通路合作夥伴與其資金取得方式之間的差距。 Kyung "KC" Choi指出，人工智慧領域的投資彰顯了這些差距。據Grand View Research預測，到2030年，人工智慧市場的規模將達1.81兆美元。 「支援AI基礎架構部署的大規模GPU伺服器交易激增，這類高價值交易需要更加敏捷、可擴充且客製化的金融解決方案。傳統融資架構難以在全球規模化適應此類部署的規模、速度及複雜性。」 Choi是WeFi Technology Group亞太/日本(APJ)地區新任業務發展副總裁，對複雜的通路交易頗具經驗。他的執業經歷包括在GE Capital和Wells Fargo搭建通路金融業務，業務涵蓋結構化金融與傳統金融領域，尤其側重能夠推動跨區域成長、提升可擴充性、強化流動性並...
Back to Newsroom