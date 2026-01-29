Wunderkind rejoint Klaviyo Marketplace, apportant une personnalisation basée sur l'identité et une croissance des revenus aux marques de commerce électronique

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Wunderkind, la plateforme de décision en IA qui offre une résolution d'identité et une personnalisation intercanal pour augmenter les performances et la portée, annonce aujourd'hui ses débuts officiels sur la Klaviyo App Marketplace.

L’intégration apporte les connaissances de Wunderkind en matière d’identité directement dans le CRM B2C de Klaviyo, optimisant des profils, des segments et des flux en temps réel qui aident les marques à reconnaître plus de clients plus tôt dans le parcours et à offrir des expériences pertinentes par courrier électronique, SMS et autres canaux alimentés par Klaviyo.

En superposant l'Identity Network de Wunderkind, fondé sur plus de neuf milliards de profils d’appareils et plus d’un milliard d’identités d’utilisateurs uniques, au profil client unifié de Klaviyo, les spécialistes du marketing peuvent renforcer leur compréhension de qui sont les clients, unifier l’identité sur tous les canaux et activer la personnalisation via Klaviyo sans ajouter de complexité à leur pile technologique.

« Ensemble, Klaviyo et Wunderkind offrent une solution évolutive et performante aux marques qui cherchent à maximiser l’impact, la personnalisation et l’efficacité de leurs programmes de messagerie », déclare Richard Jones, responsable des revenus chez Wunderkind. « Cette intégration permet aux marques d’activer des informations fondées sur l’identité directement au sein de Klaviyo, afin qu’elles puissent prendre des décisions plus intelligentes, bénéficier d’expériences plus pertinentes et d’une croissance mesurable des revenus, le tout à partir d’un système d’enregistrement unique. »

Avec Wunderkind maintenant disponible sur le Klaviyo Marketplace, les utilisateurs peuvent :

identifier davantage de visiteurs grâce au graphique d’identité propriétaire de Wunderkind, qui reconnaît les acheteurs à travers les sessions, les appareils et les marques.

augmenter la valeur à long terme de la vie du client grâce à des expériences plus pertinentes et plus cohérentes fournies par les canaux natifs de Klaviyo.

générer des revenus supplémentaires grâce à une portée d'audience accrue, à des taux de correspondance plus élevés et à des campagnes mieux synchronisées.

débloquer l'efficacité opérationnelle avec une mise en œuvre facile et un délai de création de valeur rapide.

Les marques tirant parti du cadre d’identité de Wunderkind ont enregistré jusqu’à huit fois plus de revenus déclenchés, tandis que les marques utilisant Klaviyo ont enregistré une augmentation de 75% par rapport aux ESP traditionnels lors de l’activation d’expériences personnalisées axées sur les données.

« Nous sommes ravis d’accueillir Wunderkind sur le Klaviyo Marketplace », déclare Anne Prins, vice-présidente, partenariats de produits mondiaux chez Klaviyo. « Cette intégration permet aux marques d’accéder à des informations identitaires directement dans les profils clients en temps réel de Klaviyo, ce qui les aide à reconnaître davantage de clients, à personnaliser chaque interaction et à établir des relations plus solides, le tout sans ajouter de complexité. »

Plus d'informations sur le partenariat et téléchargez l'application.

À propos de Wunderkind

Wunderkind redéfinit la prise de décision en matière de marketing agentique, où l'identité rencontre l'IA pour générer des performances personnalisées à grande échelle. Notre plateforme de marketing autonome (AMP) utilise un graphique d’identité propriétaire (suivi annuel des appareils 9B+ et des événements numériques 2T+) pour transformer le trafic web anonyme en clients connus, sans cookies tiers. AMP déclenche dynamiquement des messages pour les emails, le texte et les annonces, optimisant la création, le canal et le timing en temps réel. S'intégrant parfaitement via des SDK, des API et nativement avec des ESP, il s'adapte à n'importe quelle pile sans nécessiter de replatforming. Des marques comme Harley-Davidson et Kendra Scott comptent sur Wunderkind pour déverrouiller leur portée et leurs revenus, avec des ventes annuelles attribuables de plus de cinq milliards de dollars et une performance de canal régulièrement leader du marché.

À propos de Klaviyo

Klaviyo (NYSE : KVYO) est le CRM B2C. S'appuie sur sa plateforme de données intégrée et ses connaissances en IA, Klaviyo combine l'automatisation du marketing, l'analyse et le service client en une solution unifiée, ce qui permet aux entreprises de connaître facilement leurs clients et de croître plus rapidement. Klaviyo (CLAY-vee-oh) aide des marques axées sur les relations comme Mattel, Glossier, Core Power Yoga, Daily Harvest et près de 200 000 autres à offrir des expériences 1:1 à grande échelle, à améliorer l'efficacité et à générer des revenus.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.