-

Ubitus se asocia con la ciudad de Maizuru, Kioto, para presentar un proyecto de centro de datos de IA, impulsando así la implantación de un centro de GPU de IA de primer nivel en Japón

original Ubitus will launch its Maizuru City AI Data Center project on January 29, marking the first step toward building a top-tier AI GPU center in Japan. Powered by NVIDIA Blackwell GPUs and NeoCloud, the project strengthens Japan’s AI infrastructure and regional development.

Ubitus will launch its Maizuru City AI Data Center project on January 29, marking the first step toward building a top-tier AI GPU center in Japan. Powered by NVIDIA Blackwell GPUs and NeoCloud, the project strengthens Japan’s AI infrastructure and regional development.

MAIZURU, Japón--(BUSINESS WIRE)--Ubitus K.K. (sede central: Shinjuku, Tokio; director ejecutivo y consejero delegado: Wesley Kuo), líder mundial en soluciones de streaming e inteligencia artificial, acaba de anunciar que celebrará una ceremonia de firma del contrato de arrendamiento con la ciudad de Maizuru, en la prefectura de Kioto, y una rueda de prensa el 29 de enero de 2026.
En el evento, Ubitus dará a conocer oficialmente su plan integral para construir un centro de datos de IA en Maizuru, marcando la transición de la empresa a la fase de construcción física de su iniciativa de construir un centro de GPU de IA de primer nivel en Japón.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Tel.: +81-3-6435-3295 (Tokio)
+886-2-2717-6123 (Taipéi)
Contacto para medios: pr@ubitus.net
Consultas comerciales: contact@ubitus.net
Sitio web: www.ubitus.net

Industry:

Ubitus K.K.

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Tel.: +81-3-6435-3295 (Tokio)
+886-2-2717-6123 (Taipéi)
Contacto para medios: pr@ubitus.net
Consultas comerciales: contact@ubitus.net
Sitio web: www.ubitus.net

More News From Ubitus K.K.

Resumen: Ubitus y ASUS presentarán en SC24 un perro robot y un influyente virtual basados en inteligencia artificial en una muestra que destaca las capacidades de la inteligencia artificial

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Ubitus revela sus últimas innovaciones impulsadas por inteligencia artificial en colaboración con ASUS en el evento SuperComputing24 (SC24) en Atlanta, Georgia. Tras una exitosa presentación en la Cumbre de la IA de NVIDIA en Japón el 13 de noviembre, Ubitus continúa ampliando los límites de la aplicación de la IA con presentaciones de tecnologías innovadoras, como un perro robot y un influyente virtual basados en la inteligencia artificial. Estas innovaciones demuestr...

Resumen: Ubitus presenta innovaciones de IA de última generación en NVIDIA AI Summit Japan 2024

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Ubitus K.K. (en adelante, Ubitus), líder mundial en streaming en la nube, presentará una serie de innovaciones de IA en la cumbre NVIDIA AI Summit Japan 2024, que se celebrará en Tokio el 13 de noviembre. Durante la cumbre, Ubitus develará tres innovaciones basadas en IA e impulsadas por tecnologías NVIDIA, preparadas para transformar sectores que van desde los juegos a industrias más amplias. IA robótica impulsada por LLM: pionera en la interacción humano-robot Ubitus p...

Resumen: Se ha seleccionado a Ubitus para el programa japonés METI «GENIAC» de desarrollo de un modelo de de IA de idiomas asiáticos orientales 405B

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Ubitus K.K. (en adelante, Ubitus), proveedor líder de streaming en la nube, fue seleccionada el 10 de octubre de 2024 para el programa GENIAC del Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) y la Industrial Technology Development Organization (NEDO) de Japón. Este programa tiene como objetivo potenciar el «Proyecto de I+D de infraestructuras de sistemas de información y comunicación Post-5G / Desarrollo de sistemas de información y comunicación Post-5G». A través...
Back to Newsroom