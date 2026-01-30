Ubitus se asocia con la ciudad de Maizuru, Kioto, para presentar un proyecto de centro de datos de IA, impulsando así la implantación de un centro de GPU de IA de primer nivel en Japón
MAIZURU, Japón--(BUSINESS WIRE)--Ubitus K.K. (sede central: Shinjuku, Tokio; director ejecutivo y consejero delegado: Wesley Kuo), líder mundial en soluciones de streaming e inteligencia artificial, acaba de anunciar que celebrará una ceremonia de firma del contrato de arrendamiento con la ciudad de Maizuru, en la prefectura de Kioto, y una rueda de prensa el 29 de enero de 2026.
En el evento, Ubitus dará a conocer oficialmente su plan integral para construir un centro de datos de IA en Maizuru, marcando la transición de la empresa a la fase de construcción física de su iniciativa de construir un centro de GPU de IA de primer nivel en Japón.
