Laserfiche拓展AI数据采集能力，自动分类助力数据转化为商业智能

全新智能化功能可自动完成文档的组织与分类，重塑企业在规模化环境下的信息管理模式。

Laserfiche基于AI的Smart Fields可协助客户从财务文件、供应商表单及法律合同等内容中精准采集元数据，将原本以月计的文档管理流程大幅缩短至数秒完成。

美国加利福尼亚州长滩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 行业领先的智能内容管理SaaS服务商Laserfiche今日宣布对其AI驱动的数据提取工具Smart Fields进行重要升级。此次更新引入自动化文档分类与标记功能，使企业能够在数秒内将分散的非结构化内容转化为可支持决策制定的业务洞察。

通过采用自然语言提示取代传统、基于规则的OCR，Smart Fields现在可以智能识别文档类型（如发票、纳税人识别表或学生成绩单），并借助AI自动应用相应的元数据模板。用户亦可通过自然语言提示定义条件，由Smart Fields自动为符合要求的文件添加信息与安全标记。借助这一能力，企业可在瞬间、以规模化的方式完成关键信息采集、文档流转及精准的元数据标注。

Laserfiche首席技术官Michael Allen表示：“在当今由AI驱动的时代，洞察获取的速度决定成败。通过将AI融入Laserfiche的内容管理体系，我们正在把组织的数字资产库升级为主动运作的商业智能引擎。Smart Fields能够帮助用户摆脱繁琐的人工数据录入环节，从而将时间释放出来，专注于更具价值的决策制定。”

重塑AI时代的文档采集体验

传统文档采集方式往往依赖专业技术能力，并伴随着复杂的配置流程。Laserfiche于2025年推出的Smart Fields有效消除了这一门槛，使用户能够通过自然语言直接描述所需数据。本次升级的主要亮点包括：

  • 自动化分类：Smart Fields可智能识别文档类型，并自动匹配相应的模板。
  • 智能自动标记：管理员仅需一次性定义标记，Smart Fields即可在文档导入过程中自动应用相关标记，帮助企业实现一致的安全管理与更高效的信息检索。

Smart Fields已协助客户从财务文件、供应商表单及法律合同等内容中高效采集元数据，将原本以月计的文档管理流程压缩至数秒完成。相关功能升级不仅有效降低运营负担与人为错误发生率，也在释放技术资源的同时，支持企业范围内一致、可靠的数据管理。

核心优势包括：

  • 自动化整理：Smart Fields在文档导入阶段即可完成分类，全面消除人工整理环节。
  • 动态安全控制：自动标记功能同时覆盖信息与安全分类，帮助企业自动保护敏感内容。
  • 简化自动化流程：分类数据可直接触发审批、保留期限等工作流，无需复杂编码配置即可实现。

Info-Tech Research Group首席咨询总监Andrea Malick表示：“企业中AI的真正价值，在于照亮长期被忽视的‘暗数据’，亦即Laserfiche所称的‘幽灵内容’。通过将文档组织这一基础工作实现自动化，企业得以真正打通内容孤岛与可落地洞察之间的鸿沟，确保信息不仅被存储，更以系统化方式为AI时代的应用与决策做好准备。”

更多信息

关于Laserfiche

Laserfiche是领先的企业级平台，通过AI赋能的解决方案，帮助各类组织实现运营数字化转型并高效管理内容。依托可扩展的工作流、可定制表单、免代码模板以及多项AI功能，Laserfiche®文档管理平台可显著加速业务流程运转，提升组织整体效率。从初创企业到《财富》500强公司，Laserfiche深受不同规模组织的信赖，助力各类团队提升生产力、促进协作，并在规模化运营中持续交付卓越的客户体验。Laserfiche总部位于美国加利福尼亚州长滩，业务覆盖全球，在北美、欧洲及亚洲设有办公机构。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

