Andersen Consulting incorpora a HaystackID como empresa colaboradora

Fundada en 2011, HaystackID trabaja en estrecha colaboración con bufetes de abogados, empresas y organismos gubernamentales para gestionar asuntos legales complejos que requieren un uso intensivo de datos, como litigios civiles, consultas de normativas e investigaciones internas. La empresa ofrece apoyo integral en litigios a través de servicios de ciberinvestigación, análisis forense digital, revisión gestionada, cumplimiento normativo y gobernanza de la información, lo que permite a los clientes identificar, analizar y presentar datos críticos de forma defendible. Aprovechando sus plataformas propias basadas en IA y sus equipos de revisión dirigidos por expertos, HaystackID presta apoyo a clientes de toda Norteamérica y Europa, incluidas empresas de la lista Fortune 100.

“Conforme los entornos legales y normativos se vuelven más dependientes de los datos y más sensibles al tiempo, seguimos desarrollando nuestras capacidades de apoyo en litigios, desde análisis avanzados e IA generativa hasta flujos de trabajo de revisión defendibles”, declaró Hal Brooks, director ejecutivo de HaystackID. “Nuestra colaboración con Andersen Consulting nos permite ampliar estas capacidades a organizaciones que se enfrentan a disputas digitales cada vez más complejas”.

El presidente y director ejecutivo global de Andersen, Mark L. Vorsatz, añadió: “Los servicios que ofrece HaystackID amplían en gran medida la oferta de ciberseguridad de nuestra organización, lo que nos permite proporcionar a los clientes un enfoque más completo e integral para proteger los datos confidenciales, además de cumplir con las complejas exigencias legales y normativas”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, así como las soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, legal, valoración, movilidad global y asesoramiento en una plataforma que cuenta con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 1000 lugares a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

