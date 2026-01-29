Reply en de Universiteit van Milaan starten experimenteel onderzoek naar biologische informatica op basis van het CL1-platform van Cortical Labs

TURIN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR: REY] heeft vandaag aangekondigd dat het een samenwerking aangaat met de afdeling Pathofysiologie en Transplantatie van de Universiteit van Milaan, en het "Centro Dino Ferrari" van de Universiteit van Milaan - Ospedale Policlinico. Het gaat om een nieuw experimenteel onderzoeksinitiatief op het gebied van biologische informatica. Het project heeft tot doel innovatieve benaderingen van leren en informatieverwerking te bestuderen door middel van de integratie van biologische systemen en digitale technologieën.

De kern van het initiatief wordt gevormd door de biologische computer CL1, ontwikkeld door Cortical Labs, een Australisch biotechnologiebedrijf. In contrast met de gebruikelijke op silicium gebaseerde computerarchitecturen, maakt deze technologie gebruik van de verwerkingscapaciteiten van levende menselijke neuronen die zijn geïntegreerd met softwaresystemen. Het CL1-platform bevat ongeveer 800.000 neuronen, die input ontvangen, informatie verwerken en output genereren in de vorm van elektrische activiteit. Hierdoor kunnen software en biologische intelligentie rechtstreeks op elkaar reageren.

Het onderzoeksproject van Reply en de Universiteit van Milaan bouwt voort op eerdere studies van Cortical Labs, waaruit bleek dat neuronale culturen het spel Pong in slechts enkele minuten kunnen leren met aanzienlijk minder trainingsvoorbeelden dan conventionele kunstmatige-intelligentiesystemen. Hierbij leggen ze de focus op het analyseren van de leerdynamiek van biologische neuronen, waarbij ze de energie-efficiëntie ervan met traditionele computerarchitecturen vergelijken en de robuustheid, reproduceerbaarheid en stabiliteit van op neuronen gebaseerde computersystemen op de lange termijn evalueren.

“Dit initiatief vormt het uitgangspunt van een geavanceerd onderzoeksprogramma waarin nieuwe computationele paradigma's worden onderzocht. Het doel is om de potentiële praktische impact ervan te beoordelen en inzicht te krijgen in de mogelijke implicaties in termen van oplossingen en voordelen voor organisaties,” aldus Filippo Rizzante, CTO van Reply.

"Deze samenwerking opent nieuwe perspectieven voor het onderzoek naar biologische berekeningen", zegt prof. Stefania Corti, hoogleraar Neurologie aan de Universiteit van Milaan en directeur van Neuromusculaire en Zeldzame Ziekten aan het Policlinico van Milaan. “De integratie van actieve neuronen met digitale systemen biedt ongekende mogelijkheden om leermchanismen en neurale plasticiteit te onderzoeken, met mogelijke implicaties voor zowel neurowetenschappelijk onderzoek als innovatie in rekenkracht.”

“Door in een computationele context met biologische neuronen te werken, kunnen we fundamentele vragen onderzoeken over hoe neurale netwerken informatie verwerken en zich daaraan aanpassen”, beaamt. Prof. Linda Ottoboni, onderzoeker bij de afdeling medisch-chirurgische Pathofysiologie en Transplantatie aan de Universiteit van Milaan. “Dit interdisciplinaire project combineert neurowetenschappelijke expertise met geavanceerde technologieën zodat we biologische intelligentie beter kunnen begrijpen."

“Het CL1-platform biedt een unieke kans om de fysiologische dynamiek van neuronale netwerken te bestuderen in een gecontroleerde computationele omgeving," verklaart Prof. Carlo Capelli, hoogleraar Fysiologie aan de afdeling medisch-chirurgische Pathofysiologie en Transplantatie aan de Universiteit van Milaan. "Inzicht in hoe biologische systemen informatie op cellulair niveau verwerken, kan nieuwe perspectieven openen voor integratief fysiologisch onderzoek."

“Vanuit biomechanisch en fysiologisch oogpunt stelt dit project ons in staat om de energie-efficiëntie van biologische berekeningen te vergelijken met die van kunstmatige systemen”, voegt Prof. Alberto Minetti, hoogleraar Fysiologie en Biomechanica aan de Universiteit van Milaan, toe. “De studie van adaptieve mechanismen in levende neurale netwerken heeft een opmerkelijk potentieel. De resultaten van eenvoudige dynamische evenwichtsexperimenten zouden bijvoorbeeld kunnen worden bereikt met een aanzienlijk kleiner aantal 'biologische' neuronen."

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is een netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven die belangrijke Europese industriële groepen ondersteunen die actief zijn in de sectoren telecommunicatie en media, industrie en diensten, bankwezen, verzekeringen en openbaar bestuur bij het definiëren en ontwikkelen van bedrijfsmodellen die geschikt zijn voor de nieuwe paradigma's van AI, cloud computing, digitale media en het internet der dingen. De diensten van Reply omvatten: consulting, systeemintegratie en digitale diensten. www.reply.com

Universiteit van Milaan – Afdeling Pathofysiologie en Transplantatie

De afdeling Pathofysiologie en Transplantatie van de Universiteit van Milaan is een centrum dat bekendstaat om zijn biomedisch onderzoek op het gebied van translationele geneeskunde. Het doet werk op het gebied van celbiologie, neurowetenschappen en het ontwikkelen van geavanceerde behandelmethoden, met als doel wetenschappelijke ontdekkingen om te zetten in klinische en technologische innovatie. Betrokken onderzoekers: prof. Stefania Corti en prof. Linda Ottoboni, Dino Ferrari Center, Universiteit van Milaan, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico van Milaan, Italië.

