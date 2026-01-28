De OKX Card lanceert in Europa en vereenvoudigt dagelijkse cryptobetalingen bij retailers wereldwijd

VALETTA, Malta--(BUSINESS WIRE)--OKX, een toonaangevende globale cryptocurrency-beurs en onchain technologiebedrijf, kondigt vandaag de lancering aan van de OKX Card. De kaart is ontwikkeld om frictie in het dagelijkse gebruik van crypto weg te nemen.

Waar gebruikers bij de meeste cryptokaarten handmatig assets moeten converteren, hun balans vooraf moeten aanvullen of te maken hebben met verborgen kosten voor de betaling, maakt de OKX Card het mogelijk om overal ter wereld direct met stablecoins te betalen op alle plekken waar Mastercard wordt geaccepteerd. De OKX Card heeft geen kosten en biedt directe beloningen van tot 20% voor in aanmerking komende aankopen.

Gebouwd voor de moderne Europeaan die crypto als dagelijks geld wilt gebruiken zonder de controle te verliezen, verwijdert de OKX Card de traditionele frictie die hand in hand gaat met cryptobetalingen.

De OKX Card is ontworpen rondom onchain self-custody en directe uitvoering. De stablecoins blijven in de wallet van de gebruiker tot aan het moment van betalen en converteert probleemloos. Dit vormt een ideale brug tussen crypto en real world betalingen bij elke retailer, wereldwijd, die Mastercard aanbiedt.

De belangrijkste voordelen van de OKX Card zijn:

Geen kosten, geen verrassingen: Geen transactiekosten, geen FX-kosten en een lage spread van 0.4% bij het omzetten van stablecoins naar euro.

Geen transactiekosten, geen FX-kosten en een lage spread van 0.4% bij het omzetten van stablecoins naar euro. Directe crypto-beloningen: Ontvang tijdelijk tot 20% cashback in crypto op elke in aanmerking komende aankoop.

Ontvang tijdelijk tot op elke in aanmerking komende aankoop. Slimme wallet by design: Volledige controle. Geen custody door een gecentraliseerde exchange.

Volledige controle. Geen custody door een gecentraliseerde exchange. Tap-to-pay eenvoud: Geef stablecoins direct uit via mibiele wallets, zoals Apple Pay en Google Pay, online en in de winkel.

Geef stablecoins direct uit via mibiele wallets, zoals Apple Pay en Google Pay, online en in de winkel. Wereldwijde acceptatie: Betaal altijd en overal, bij meer dan 150 miljoen retailers die Mastercard accepteren.

Betaal altijd en overal, bij meer dan 150 miljoen retailers die Mastercard accepteren. Veilig en gereguleerd: Ondersteund door Mastercard's beveiligde globale netwerk en ontworpen volgens de meest geavanceerde Europese regelgeving.

Beloningen worden direct in crypto toegekend:

Beloningen voor VIP-gebruikers (30 dagen): Tot 20% terug op in aanmerking komende aankopen.

Tot op in aanmerking komende aankopen. Beloningen voor reguliere gebruikers (30 dagen): Tot 15% terug op in aanmerking komende aankopen.

“Met de OKX Card maken we het voor iedereen in Europa eenvoudig om crypto te gebruiken voor dagelijkse aankopen, direct, veilig en transparant,” aldus Erald Ghoos, CEO van OKX Europe. “Crypto is oorspronkelijk bedacht als betaalmiddel, en met de OKX Card maken onze gebruikers die visie werkelijkheid. We maken stablecoins praktisch en toegankelijk voor alledaagse financiën, aangedreven door een van ’s werelds meest vertrouwde digitale asset-platforms.”

“Stablecoins bieden meer mogelijkheden aan gebruikers, en door samen te werken met OKX, helpt Mastercard met het maken van de stap naar de financiële mainstream, gebouwd op vertrouwen, schaal en bruikbaarheid,” aldus Christian Rau, Senior Vice President, Global Digital Commercialization. “Het uitbreiden van de OKX Card naar Europeanen is een logische volgende stap."

De OKX Card wordt uitgegeven via een gelicentieerde Europese betalingspartner en is actief binnen de Europese Economische Ruimte onder strikte AML- en KYC-normen. OKX blijft daarnaast werken aan eigen betalingslicenties als onderdeel van haar langetermijnvisie op conforme en gereguleerde cryptodiensten binnen Europa.

De lancering van de OKX Card markeert een belangrijke stap in de bredere strategie van OKX om crypto te integreren in dagelijkse financiën, en legt de basis voor premium kaartniveaus, uitgebreide beloningen, samenwerkingen met retailers en Web3-commerce-integraties in de regio.

Over OKX

OKX wordt vertrouwd door meer dan 100 miljoen klanten wereldwijd en is een technologiebedrijf dat werkt aan een gedecentraliseerde toekomst die de wereld verhandelbaarder, transparanter en beter verbonden maakt. We staan bekend als een van de snelste en meest betrouwbare crypto-apps ter wereld en hebben transacties ter waarde van biljoenen dollars verwerkt.

We hebben belangrijke regionale kantoren, waaronder ons hoofdkantoor voor Noord- en Zuid-Amerika in San José, Californië, en een regionaal hoofdkantoor in Dubai voor het Midden-Oosten. Daarnaast hebben we kantoren in São Paulo, New York, Hongkong, Singapore, de Republiek Turkije, Australië en Europa. In de afgelopen jaren hebben we een van de meest uitgebreide, regulatoir conforme en gelicentieerde cryptobedrijven ter wereld opgebouwd. We beschikken over licenties in de Verenigde Staten, de VAE, de EER, Singapore en Australië, evenals in andere markten.

Wij zetten ons onverminderd in voor transparantie en veiligheid en publiceren maandelijks Proof of Reserves-rapporten.

Meer weten over OKX? Download onze app of bezoek: okx.com.