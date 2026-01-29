优必达携手京都舞鹤市启动 AI Data Center 建设计划

日本京都府舞鹤市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球云端串流与 AI 解决方案领导厂商优必达（总部：东京都新宿区，代表取缔役社长：郭荣昌）今日宣布，将于 2026 年 1 月 29 日 与京都府舞鹤市举行土地签约仪式暨记者会，正式对外发布在当地建设 AI Data Center（AI 数据中心） 的整体规划，宣告优必达在日本打造全国顶级 AI GPU 中心的计划正式迈入实体建设阶段。

此次土地签约，是优必达此前获选日本经济产业省（METI）高额投资补助，并承诺投入 170 亿日圆 打造日本顶级 AI GPU 中心后，实现该愿景的首个关键里程碑，亦象征优必达与日本中央政府及地方政府携手推动 AI 基础设施建设的重要进展。

舞鹤市 AI Data Center：迈向日本顶级 AI GPU 中心的第一步

优必达此次规划建设的 AI Data Center 坐落于京都府舞鹤市，基地面积约 2.3 公顷（约 23,000 平方米）。该区域具备良好的土地条件与基础设施环境，并邻近港口与物流设施，适合发展高密度、高可靠性的 AI 运算设施。

在建设规模方面，舞鹤市 AI Data Center 将采用分阶段建设策略。

第一阶段（Phase 1）将以数据中心建设为主，逐步完成核心设施与运营能力部署；后续第二阶段（Phase 2）则将依据生成式 AI 与大型语言模型的发展需求，进行更大规模的扩展，以因应中长期算力成长。

此一具弹性的扩展规划，将确保 AI Data Center 能随产业需求稳健成长，同时兼顾运营效率与长期发展的可持续性。

依目前规划，工程预计于 2026 年正式动工，并于 2027 年内完成主要建设作业。

采用 NVIDIA Blackwell × NeoCloud 架构

打造次世代 AI 算力核心

舞鹤市 AI Data Center 将全面采用 NVIDIA 最新一代 Blackwell GPU 架构，专为生成式 AI 与大型语言模型的高效训练与推理需求所设计，可支持高密度 GPU 部署与长时间、大规模运算负载，成为日本境内少数能够对应次世代 AI 算力需求的核心设施。

整体运算架构将以 NeoCloud 为核心。NeoCloud 采用分层式调度、分布式运算与弹性资源管理设计，可根据不同地区、不同行业及不同 AI 项目的需求，动态配置 GPU 资源，在提升运算效率的同时有效降低延迟，并避免集中式架构所带来的运算瓶颈。

通过 NVIDIA Blackwell GPU 与 NeoCloud 架构的深度整合，舞鹤市 AI Data Center 将具备高度可扩展性与系统韧性，成为支撑日本 AI 产业长期发展的重要算力基础。

为何选择舞鹤市：AI 时代的优势城市

优必达选择舞鹤市作为 AI Data Center 的重要据点，关键在于舞鹤市同时具备多项 AI 基础设施所需的优势条件，包括：

稳定的电力供应条件

充分考量灾害风险的选址环境

完善的港口与物流基础设施

行政机关与民间企业高度协调的合作氛围

这些条件使舞鹤市成为在 AI 时代中，能够兼顾稳定性、扩展性与长期运营需求的重要城市，也为优必达推动跨区域 GPU 基础设施建设提供关键支撑。

与日本政府合作的 AI 长期布局：

从模型研发到基础设施建设

此次舞鹤市 AI Data Center 的规划，延续了优必达在日本的长期 AI 发展路线，从模型研发逐步落实至算力基础设施建设。

2024｜入选 METI「GENIAC」计划：开发 405B 东亚大型语言模型

优必达在 GENIAC 计划中研发了 4050 亿参数（405B） 的东亚大型语言模型，支持日文、繁体中文与英文，应用于文化、观光、教育等多元场域，并在多项基准测试中展现出色的多语言理解能力。

2025｜推出日本领先的观光文化 AI 语言模型

基于 405B 模型，优必达推出融合日本文化与地方知识的观光文化 AI 解决方案，并在京都舞鹤市导入 AI 虚拟导览员「ちょきまる」，提供即时中、英、日多语言问答、导览与翻译服务，成功落地于地方观光场域。

2026｜推进跨区域 GPU 基础设施（NeoCloud）

优必达以 NeoCloud 为核心，构建可因应不同区域需求动态扩展的 GPU 运算环境，逐步形成具备高韧性、高效率的全国级 AI 算力网络。

未来展望

展望未来，优必达将以 NeoCloud 为核心，持续深化在日本的技术与产业合作。通过 AI 基础设施的建设与运营，逐步创造在地技术与运维相关就业机会，促进地方人才培育与产业升级。

同时，优必达将构建可扩展、具弹性的 AI 运算基础设施，强化在地部署能力，支持日本各产业与地方政府导入 AI 应用，降低算力门槛，推动 AI 在观光、文化、教育、医疗及企业领域的实际落地。

通过「模型研发 × 算力建设」双轴并行策略，优必达将持续为日本及东亚 AI 生态系注入长期且具规模的创新动能。

关于优必达（Ubitus）

优必达（Ubitus）是首家获得 NVIDIA 投资 的台湾科技公司，在 GPU 虚拟化技术与云端串流技术领域具备全球领先地位，并持续为各产业提供世界级的云端与 AI 解决方案。

优必达与 国立台湾大学（National Taiwan University）、东京大学（The University of Tokyo） 等顶尖学术机构合作，致力于开发符合在地语言与文化脉络的繁体中文与日文大型语言模型（LLM）。

同时，优必达亦提供多元的 AIGC（AI 生成内容）服务，包括：

UbiArt ：AI 图像生成服务

：AI 图像生成服务 UbiONE ：AI 虚拟角色解决方案

：AI 虚拟角色解决方案 UbiAnchor ：AI 虚拟新闻主播

：AI 虚拟新闻主播 Ubi-chan（AI VTuber）：官方品牌大使，展现优必达在生成式 AI 领域的创新成果

作为云端游戏领域的全球领导者，优必达提供完整的一站式解决方案，协助游戏开发商快速将游戏导入云端，并支持电信运营商建设自有的云端游戏平台。其技术亦广泛应用于全球互动式媒体与虚拟现实（VR）内容的即时串流服务。