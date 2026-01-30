Ubitus gaat samenwerking aan met Maizuru City, Kyoto, om een AI-datacenterproject te lanceren en de implementatie van een vooraanstaand AI GPU-centrum in Japan te bevorderen

MAIZURU, Japan--(BUSINESS WIRE)--Ubitus K.K. (hoofdkantoor: Shinjuku, Tokio; algemeen directeur en CEO: Wesley Kuo), een wereldwijde leider op het gebied van cloudstreaming en AI-oplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat het op 29 januari 2026 een ondertekeningsceremonie en persconferentie zal houden met de stad Maizuru in de prefectuur Kyoto.

Tijdens het evenement zal Ubitus officieel zijn uitgebreide plan onthullen voor de bouw van een AI-datacenter in Maizuru City. Hiermee zet het bedrijf de eerste stap in de fysieke bouwfase van zijn initiatief om een topklasse AI GPU-centrum in Japan te ontwikkelen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.