Laserfiche erweitert die KI-Datenerfassung um eine automatische Klassifizierung, um Daten in Business Intelligence umzuwandeln

LONG BEACH, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Laserfiche – der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management – hat heute wesentliche Verbesserungen seines KI-gestützten Datenextraktions-Tools Smart Fields bekannt gegeben. Das Update führt eine automatisierte Dokumentenklassifizierung und -kennzeichnung ein, die es Unternehmen ermöglicht, innerhalb von Sekunden von unstrukturierten Inhalten zu fundierten Entscheidungen zu gelangen.

Durch die Verwendung von natürlichen Sprachbefehlen anstelle einer starren, regelbasierten OCR kann Smart Fields nun Dokumenttypen wie Rechnungen, Steueridentifikationsformulare oder Zeugnisse identifizieren und mithilfe von KI automatisch die richtige Metadatenvorlage anwenden. Benutzer können auch Smart Fields verwenden, um Dateien, die bestimmte Kriterien erfüllen, automatisch mit Informations- und Sicherheits-Tags zu versehen, die mithilfe einer Eingabeaufforderung in natürlicher Sprache definiert werden. Benutzer können wichtige Details erfassen, Dokumente weiterleiten und sofort und in großem Umfang die richtigen Metadaten-Tags anwenden.

„Der Erfolg in der heutigen KI-gesteuerten Landschaft wird durch die Geschwindigkeit definiert, mit der Erkenntnisse gewonnen werden“, erklärte Michael Allen, Chief Technology Officer bei Laserfiche. „Durch den Einsatz von KI im Content Management von Laserfiche verwandeln wir die digitalen Repositorien von Unternehmen in aktive Motoren für Business Intelligence. Mit Smart Fields können Benutzer die mühsame manuelle Dateneingabe umgehen und so Zeit für wichtigere Entscheidungen sparen."

Neudefinition der Dokumentenerfassung für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz

Herkömmliche Erfassungsmethoden erfordern häufig spezialisiertes technisches Wissen und komplexe Konfigurationen. Laserfiche Smart Fields, erstmals 2025 eingeführt, beseitigt diese Barriere, indem es Benutzern ermöglicht, die benötigten Daten in natürlicher Sprache zu beschreiben. Zu den wichtigsten Aktualisierungen gehören:

Automatische Klassifizierung: Smart Fields erkennt Dokumenttypen und ordnet sie der entsprechenden Vorlage zu.

Smart Fields erkennt Dokumenttypen und ordnet sie der entsprechenden Vorlage zu. Intelligente automatische Kennzeichnung: Administratoren definieren Tags einmalig, und die intelligenten Felder wenden sie während der Erfassung an, um Unternehmen bei der Gewährleistung konsistenter Sicherheit und Auffindbarkeit zu unterstützen.

Smart Fields hat Kunden dabei unterstützt, Metadaten aus Inhalten wie Finanzdokumenten, Lieferantenformularen und Rechtsverträgen zu erfassen, wodurch Dokumentenverwaltungsprozesse von Monaten auf Sekunden verkürzt werden konnten. Diese Verbesserungen reduzieren den Betriebsaufwand und menschliche Fehler, unterstützen die unternehmensweite Datenkonsistenz und entlasten gleichzeitig die technischen Ressourcen.

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

Automatisierte Organisation : Smart Fields eliminiert das manuelle Sortieren, indem Dokumente bei der Eingabe klassifiziert werden.

: Smart Fields eliminiert das manuelle Sortieren, indem Dokumente bei der Eingabe klassifiziert werden. Dynamische Sicherheitskontrollen: Die automatische Kennzeichnung unterstützt sowohl Informations- als auch Sicherheitsklassifizierungen, sodass Unternehmen sensible Inhalte automatisch schützen können.

Die automatische Kennzeichnung unterstützt sowohl Informations- als auch Sicherheitsklassifizierungen, sodass Unternehmen sensible Inhalte automatisch schützen können. Vereinfachte Automatisierung: Klassifizierungsdaten können ohne komplexe Programmierung Workflows wie Genehmigungen oder Aufbewahrungsfristen auslösen.

„Der wahre Wert von KI in Unternehmen liegt in ihrer Fähigkeit, Licht in Dark Data zu bringen, oder wie Laserfiche es nennt, in ‚Ghost Content‘“, erklärte Andrea Malick, Principal Advisory Director bei der Info-Tech Research Group. „Durch die Automatisierung der grundlegenden Arbeit der Dokumentenorganisation können Unternehmen endlich die Lücke zwischen Inhaltssilos und umsetzbaren Erkenntnissen schließen und sicherstellen, dass Informationen nicht nur gespeichert, sondern systematisch für das KI-Zeitalter vorbereitet werden.“

Über Laserfiche

Laserfiche ist die führende Unternehmensplattform, die Organisationen bei der digitalen Transformation ihrer Abläufe und der Verwaltung ihrer Inhalte mit KI-gestützten Lösungen unterstützt. Durch skalierbare Arbeitsabläufe, anpassbare Formulare, Vorlagen ohne Programmieraufwand und KI-gestützte Funktionen beschleunigt die Laserfiche®-Dokumentenverwaltungsplattform die Geschäftsabwicklung. Organisationen jeder Größe – von Start-ups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen – vertrauen auf Laserfiche. Laserfiche ermöglicht es Teams, die Produktivität zu steigern, die Zusammenarbeit zu fördern und ein hervorragendes Kundenerlebnis in großem Maßstab zu bieten. Laserfiche hat seinen Hauptsitz in Long Beach, Kalifornien, und ist weltweit tätig. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

