Dove et Les Chroniques des Bridgerton célèbrent la « noblesse au quotidien » avec le lancement d’une collection en édition limitée au Canada

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--La marque de produits de beauté et de soins corporels Dove s’associe aux Chroniques des Bridgerton, le phénomène mondial de Netflix et Shondaland, pour dévoiler une collection en édition limitée à l’approche de la première de la saison 4 sur Netflix. En vente dès maintenant au Canada, la collection en édition limitée Dove x Bridgerton transforme les petits rituels du quotidien en un véritable traitement royal grâce à une nouvelle gamme alliant fragrances envoûtantes, formules hydratantes et emballage exclusif inspiré du romantisme, du mystère et du faste de la haute société britannique.

Dove rend hommage aux Canadiennes qui osent être elles-mêmes malgré les diktats de la beauté moderne qui s’obstinent à leur dire comment elles « devraient » paraître. Inspirés de la vraie beauté et de l’univers des Chroniques des Bridgerton, cette collection et ce partenariat font de l’authenticité le nouveau sujet sur toutes les lèvres au sein de la haute société.

« Les Chroniques des Bridgerton ont suscité un véritable dialogue culturel sur l’acceptation de la vraie beauté et l’expression de soi, ce qui rejoint tout à fait la mission de Dove, a déclaré Divya Singh, responsable des produits de soins corporels chez Unilever Canada. C’est un immense plaisir d’offrir cette collection exclusive au public canadien. Les adeptes de la série pourront ainsi redécouvrir les soins éprouvés de Dove à travers deux parfums inspirés par l’élégance, l’intrigue et le romantisme de l’univers des Chroniques des Bridgerton. »

« La collaboration entre Shondaland et Dove s’est imposée d’elle-même, guidée par une relation de longue date axée sur des valeurs communes : l’inclusion, l’authenticité et la célébration de la beauté sous toutes ses formes, a ajouté Sandie Bailey, coprésidente et directrice de l’innovation et du design à Shondaland. Nous sommes fiers que cette incroyable gamme fasse rayonner ces valeurs et impatients de voir les passionnées des Chroniques des Bridgerton et de Dove s’offrir le traitement royal qu’elles méritent. »

La nouvelle collection regroupe une sélection de produits Dove, dont un nettoyant pour le corps, un exfoliant et un antisudorifique, offerts au Canada dans deux fragrances envoûtantes. Grâce aux formules éprouvées de Dove, chaque produit laisse la peau douce, éclatante et hydratée en profondeur pour transformer votre rituel quotidien en un véritable traitement royal. La collection se décline en deux fragrances irrésistibles :

L’élégance de l’hortensia et de la glycine se mêle à la chaleur du musc pour recréer l’atmosphère captivante des bals masqués – mystérieux, romantique et inoubliable. Glycine murmurante – Des notes d’orchidée, de champagne et de fleurs d’eau créent une fragrance princière, couronnée d’une finale boisée et sophistiquée.

La collection est offerte dès maintenant dans les établissements Pharmaprix, Loblaws et Real Canadian Superstore du Canada. Pour en savoir plus sur la collection et connaître les points de vente, consultez la page dove.com/ca/fr/dove-bridgerton.html.

La saison 4 des Chroniques des Bridgerton sera lancée en deux temps sur Netflix, soit le 29 janvier et le 26 février 2026.

À propos de Dove

Dove a vu le jour aux États-Unis en 1957 avec le lancement de son fameux pain de beauté, un mélange breveté de nettoyants doux et d’un quart de crème hydratante. L’hydratation est au cœur de l’histoire de Dove; ce ne sont pas des promesses, mais des preuves qui ont fait évoluer un simple pain de beauté en l’une des marques de soins les plus chéries des consommatrices et consommateurs du monde entier.

Dove a toujours trouvé l’inspiration auprès des femmes et s’engage depuis le début à leur proposer des soins de première qualité tout en faisant la promotion de la vraie beauté. Car pour Dove, la beauté s’applique à tout le monde. Surtout, elle doit être une source de confiance, non d’anxiété. La mission de Dove est d’encourager les femmes à développer une relation positive avec leur image corporelle et à réaliser leur plein potentiel en matière de beauté.

Depuis plus de 65 ans, Dove s’engage à élargir, par son travail, la définition étroite de la beauté. En vertu de la « promesse de vraie beauté de Dove », la marque fait le serment de :

Représenter les femmes avec honnêteté et respect dans leur diversité. C’est pourquoi elle s’attache à montrer des femmes ayant différents types et couleurs de cheveux, indépendamment de leur âge, de leur taille ou de leurs origines ethniques;

Montrer les femmes sous leur vrai visage, sans distorsion numérique et au moyen d’images approuvées par les personnes photographiées;

Aider les jeunes filles à avoir confiance en elles et en leur apparence grâce à Dove pour l’estime de soi, le plus grand projet de sensibilisation du genre au monde.

À propos d’Unilever Amérique du Nord

À propos de l’univers Bridgerton

Les chroniques des Bridgerton est une série culte de Netflix et Shondaland qui a conquis le public mondial dès son lancement en 2020. La quatrième saison se concentre sur Benedict (Luke Thompson), le deuxième fils à l’esprit bohème, et sera lancée en deux temps sur Netflix, le 29 janvier et le 26 février 2026. Chacune des trois premières saisons compte parmi les plus grands succès de Netflix, les saisons 1 et 3 se classant respectivement aux 5e et 7e rangs, tandis que la présuite tant prisée des fans, La reine Charlotte : un chapitre Bridgerton, a dominé les sommets mondiaux. La franchise a rallié une communauté mondiale d’adeptes en répondant aux attentes d’un public friand de romance jusqu’alors peu courtisé. Fidèle à l’air du temps, elle connaît un succès sans précédent, inspirant des tendances qui s’expriment à travers les mèmes, la musique, les livres, la mode, la décoration et plus encore. Des expériences en direct comme The Queen’s Ball : A Bridgerton Experience, la tournée de concerts Bridgerton Concerts by Candlelight, les installations immersives proposées dans les deux emplacements Netflix House à Philadelphie et à Dallas, dont l’ouverture est prévue pour la fin 2025, ainsi qu’une gamme croissante de produits dérivés ont propulsé Bridgerton au rang de marque style de vie hautement convoitée. La franchise continuera d’offrir des expériences inédites à ses adeptes pour leur permettre de plonger dans l’univers des Chroniques des Bridgerton aussi bien à l’écran que dans la vie réelle. Suivez @BridgertonNetflix.

À propos d’Unilever au Canada

Unilever est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de bien-être, d’hygiène personnelle, d’entretien ménager, d’alimentation et de crème glacée. Présent dans plus de 190 pays, le groupe compte 3,4 milliards de consommateurs qui utilisent ses produits chaque jour. Unilever emploie 128 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 60,8 milliards d’euros en 2024. Nos principales marques au Canada comprennent Dove, Vaseline, Degree, Axe, SheaMoisture, TRESemmé, Knorr, Hellmann’s, Breyers, Magnum, Ben & Jerry’s, Liquid I.V., et OLLY.

Pour plus d’information sur Unilever Canada et ses marques, visitez le : www.unilever.ca ou le www.unilever.ca/fr.