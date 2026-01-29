レーザーフィッシュ、AIデータキャプチャに自動分類機能を追加し、データをビジネスインテリジェンスに変換

米カリフォルニア州ロングビーチ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- インテリジェントコンテンツ管理をリードするSaaSプロバイダーであるレーザーフィッシュは、AIを活用したデータ抽出ツール「Smart Fields」の大幅な機能強化を発表しました。今回のアップデートでは、文書の自動分類とタグ付け機能が導入され、組織は非構造化コンテンツからわずか数秒で情報に基づく意思決定が可能になります。

Smart Fieldsは、従来の柔軟性のないルールベースのOCRではなく、自然言語プロンプトを使用することで、請求書、納税者識別フォーム、学生の成績証明書など、文書の種類を識別し、AIを用いて適切なメタデータテンプレートを自動的に適用できるようになりました。また、Smart Fieldsを使用することで、自然言語プロンプトで定義された特定の条件を満たすファイルに、情報タグやセキュリティタグを自動的に追加することもできます。ユーザーは、重要なディテールをキャプチャし、文書をルーティングし、適切なメタデータタグを瞬時かつ大規模に適用できます。

レーザーフィッシュの最高技術責任者であるマイケル・アレンは、「今日のAI主導の環境における成功は、インサイトを得るまでのスピードによって決まります。レーザーフィッシュのコンテンツ管理にAIを採用することで、組織のデジタルリポジトリをビジネスインテリジェンスに役立つ駆動力へと変革しています。Smart Fieldsは、ユーザーは手作業によるデータ入力の煩わしさを回避し、より価値の高い意思決定に時間を割くことができます」と述べています。

AI時代の文書キャプチャ作業を再定義

従来のキャプチャ方法では、多くの場合、専門的な技術知識と複雑な設定が必要でした。2025年に初めてリリースされたレーザーフィッシュのSmart Fieldsは、ユーザーが必要なデータを自然言語で記述できるようにすることで、この障壁を取り除きます。アップデートされた機能は以下のとおりです。

自動分類： Smart Fieldsは文書のタイプを認識し、適切なテンプレートにマッチングさせます。

Smart Fieldsは文書のタイプを認識し、適切なテンプレートにマッチングさせます。 インテリジェントな自動タグ付け：管理者が一度タグを定義すると、Smart Fieldsは文書の取り込み時にそれらのタグを適用し、組織に一貫したセキュリティと検索性を提供します。

Smart Fieldsは、財務文書、ベンダーフォーム、法的契約書などのコンテンツからメタデータを取得し、顧客による文書管理プロセスを数か月から数秒に短縮する支援を提供してきました。これらの機能強化により、運用上のオーバーヘッドと人的ミスが削減され、企業全体にわたるデータの一貫性が維持されるとともに、技術リソースへの負担も軽減されます。

主なメリット：

自動整理： Smart Fieldsは、取り込み時に文書を分類することで、手作業による分類を排除します。

Smart Fieldsは、取り込み時に文書を分類することで、手作業による分類を排除します。 動的なセキュリティ制御： 自動タグ付けは情報の分類とセキュリティの分類の両方をサポートするため、組織は機密コンテンツを自動的に保護できます。

自動タグ付けは情報の分類とセキュリティの分類の両方をサポートするため、組織は機密コンテンツを自動的に保護できます。 簡素化された自動化：分類データに基づき、複雑なコーディングなしで承認や保存スケジュールなどのワークフローを開始できます。

インフォテック・リサーチ・グループのプリンシパル・アドバイザリ・ディレクターであるアンドレア・マリック氏は、「企業におけるAIの真の価値は、ダークデータ、つまりレーザーフィッシュが「ゴーストコンテンツ」と呼ぶものに光を当てることができる点にあります。文書整理という基礎的な作業を自動化することで、組織はコンテンツサイロと実用的なインサイトの間のギャップを埋め、情報を単に保存するだけでなく、AI時代に向けて体系的に処理できるようになります」と述べています。

詳細情報

レーザーフィッシュについて

レーザーフィッシュは、AIを活用したソリューションで組織の業務をデジタル変革し、コンテンツ管理を行う、業界をリードするエンタープライズプラットフォームを運営しています。スケーラブルなワークフロー、カスタマイズ可能なフォーム、ノーコード テンプレート、AI対応機能を通じて、Laserfiche®文書管理プラットフォームは業務遂行を加速します。スタートアップ企業からフォーチュン500企業まで、あらゆる規模の組織が信頼を寄せるレーザーフィッシュは、チームの生産性向上、コラボレーションの促進、そして優れた顧客体験の大規模に提供しています。米カリフォルニア州ロングビーチに本社を置くレーザーフィッシュは、北米、ヨーロッパ、アジアにもオフィスを構え、グローバルに事業を展開しています。

以下からレーザーフィッシュとつながってください。

