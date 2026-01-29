Reply et l’Université de Milan lancent une recherche expérimentale sur l’informatique biologique basée sur la plateforme CL1 de Cortical Labs

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR : REY] a annoncé aujourd’hui le début d’une collaboration avec le département de physiopathologie et de transplantation de l’Université de Milan, en collaboration avec le « Centro Dino Ferrari » de l’Université de Milan - Ospedale Policlinico, pour une nouvelle initiative de recherche et d’expérimentation dans le domaine de l’informatique biologique. Le projet vise à explorer des approches innovantes en matière d’apprentissage et de traitement de l’information grâce à l’intégration de systèmes biologiques et de technologies numériques.

Au cœur de cette initiative se trouve l’ordinateur biologique CL1 développé par Cortical Labs, une société australienne de biotechnologie. Contrairement aux architectures informatiques conventionnelles à base de silicium, cette technologie exploite les capacités de traitement des neurones humains vivants intégrés à des systèmes logiciels. La plateforme CL1 intègre environ 800 000 neurones qui reçoivent des entrées, traitent des informations et génèrent des sorties sous forme d’activité électrique, permettant une interaction directe entre le logiciel et l’intelligence biologique.

S’appuyant sur des études précédentes menées par Cortical Labs, qui ont démontré que les cultures neuronales peuvent apprendre le jeu Pong en quelques minutes seulement en utilisant beaucoup moins d’exemples d’entraînement que les systèmes d’intelligence artificielle conventionnels, le projet de recherche Reply-Université de Milan se concentrera sur l’analyse de la dynamique d’apprentissage des neurones biologiques, la comparaison de leur efficacité énergétique avec les architectures informatiques traditionnelles et l’évaluation de la robustesse, de la reproductibilité et de la stabilité à long terme des systèmes informatiques basés sur les neurones.

« Cette initiative représente le point de départ d’un programme de recherche avancé visant à explorer de nouveaux paradigmes informatiques. L’objectif est d’évaluer leur impact pratique potentiel et de comprendre leurs implications possibles en termes de solutions et d’avantages pour les organisations », déclare Filippo Rizzante, directeur technique de Reply.

« Cette collaboration ouvre une nouvelle frontière dans l’étude du calcul biologique », déclare Stefania Corti, professeure titulaire de neurologie à l’université de Milan et directrice du département des maladies neuromusculaires et rares à la polyclinique de Milan. « L’intégration de neurones actifs dans des systèmes numériques offre des opportunités sans précédent pour étudier les mécanismes d’apprentissage et la plasticité neuronale, avec des implications potentielles tant pour la recherche en neurosciences que pour l’innovation informatique. »

« Travailler avec des neurones biologiques dans un contexte informatique nous permet d’explorer des questions fondamentales sur la manière dont les réseaux neuronaux traitent et s’adaptent à l’information », ajoute Linda Ottoboni, chercheuse au département de physiopathologie médico-chirurgicale et de transplantation de l’université de Milan. « Ce projet interdisciplinaire combine l’expertise neuroscientifique et les technologies de pointe pour faire progresser notre compréhension de l’intelligence biologique. »

« La plateforme CL1 offre une occasion unique d’étudier la dynamique physiologique des réseaux neuronaux dans un environnement informatique contrôlé », déclare Carlo Capelli, professeur titulaire de physiologie au département de physiopathologie médico-chirurgicale et de transplantation de l’université de Milan. « Comprendre comment les systèmes biologiques traitent les informations au niveau cellulaire pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans la recherche en physiologie intégrative. »

« D’un point de vue biomécanique et physiologique, ce projet nous permet d’étudier l’efficacité énergétique du calcul biologique par rapport aux systèmes artificiels », ajoute Alberto Minetti, professeur titulaire de physiologie et de biomécanique à l’université de Milan. « Le potentiel d’étude des mécanismes adaptatifs dans les réseaux neuronaux vivants est remarquable. Les résultats d’expériences simples d’équilibre dynamique, par exemple, pourraient être obtenus en utilisant un nombre nettement inférieur de neurones "biologiques". »

Reply

Reply [EXM, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. Reply est un réseau d’entreprises hautement spécialisées qui soutient les principaux groupes industriels européens opérant dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l’industrie et des services, de la banque, de l’assurance et de l’administration publique dans la définition et le développement de modèles commerciaux adaptés aux nouveaux paradigmes de l’IA, du cloud computing, des médias numériques et de l’Internet des objets. Les services de Reply incluent : le conseil, l’intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com

Université de Milan – Département de physiopathologie et de transplantation

Le département de physiopathologie et de transplantation de l’université de Milan est un centre d’excellence en recherche biomédicale axé sur la médecine translationnelle. Ses activités vont de la physiologie cellulaire aux neurosciences et au développement de stratégies thérapeutiques avancées, dans le but de traduire les découvertes scientifiques en innovations cliniques et technologiques. Chercheurs impliqués : Stefania Corti et Linda Ottoboni, Centro Dino Ferrari, Université de Milan, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico de Milan, Italie.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.