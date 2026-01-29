Hydrostor et Baker Hughes renforcent leur collaboration stratégique pour promouvoir des systèmes électriques fiables, résilients et durables

DENVER et FLORENCE, Italie--(BUSINESS WIRE)--Hydrostor, l’un des principaux développeurs et exploitants mondiaux de systèmes de stockage d’énergie à longue durée (LDES), et Baker Hughes, une société spécialisée dans les technologies énergétiques, ont annoncé mercredi la conclusion d’un accord stratégique portant sur des solutions technologiques et des participations. Baker Hughes renforcera sa relation avec Hydrostor en intégrant ses capacités technologiques dans l’offre de conception de base d’Hydrostor pour sa solution avancée de stockage d’énergie par air comprimé (A-CAES). Cela comprend jusqu’à 1,4 GW de commandes d’équipements Baker Hughes pour les projets phares d’Hydrostor. L’annonce a été faite lors de l’assemblée annuelle 2026 de Baker Hughes à Florence.

« La pression croissante sur les réseaux électriques fait du stockage d’énergie à longue durée une priorité urgente. L’approche innovante d’Hydrostor offre une solution à faible émission de carbone pour garantir la fiabilité de l’alimentation électrique à partir d’un mélange diversifié de ressources de production », déclare Lorenzo Simonelli, président-directeur général de Baker Hughes. « Nous sommes fiers de soutenir Hydrostor avec une technologie essentielle pour accélérer ces projets, renforcer la résilience des réseaux mondiaux et permettre la mise en place de systèmes électriques durables à grande échelle. »

« L’accord signé entre Hydrostor et Baker Hughes souligne la dynamique de notre plateforme technologique A-CAES, qui est capable de fournir de manière rentable fiabilité et résilience aux réseaux électriques du monde entier », déclare Curtis VanWalleghem, cofondateur et directeur général. « Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec Baker Hughes alors que nous approchons de la construction de nos projets phares et que nous travaillons à l’élargissement de notre portefeuille de projets, à mesure que la charge augmente et que l’infrastructure des centres de données IA se développe à l’échelle mondiale. »

Baker Hughes est un investisseur dans Hydrostor depuis 2019. Ce dernier accord stratégique marque un renforcement de la relation tandis qu’Hydrostor s’apprête à construire ses projets phares aux États-Unis et en Australie. Au cours de la phase initiale de l’expansion, Hydrostor déploiera jusqu’à 1,4 GW de solutions technologiques de production d’électricité et de compression issues du vaste portefeuille de Baker Hughes, notamment des technologies de compression, d’expansion, de moteurs et de générateurs.

À propos de Baker Hughes

Baker Hughes (NASDAQ : BKR) est une entreprise de technologie énergétique qui fournit des solutions à des clients du secteur énergétique et industriel dans le monde entier. Forts d’un siècle d’expérience et présents dans plus de 120 pays, nos technologies et services innovants font progresser l’énergie, la rendant plus sûre, plus propre et plus efficace pour les personnes et la planète. Rendez-vous sur bakerhughes.com.

À propos d’Hydrostor Inc.

Hydrostor est l’un des principaux développeurs et exploitants de systèmes de stockage d’énergie à longue durée, qui s’appuie sur une solution technologique éprouvée et brevetée pour fournir un stockage d’énergie à longue durée aux réseaux électriques du monde entier, en utilisant de l’air comprimé et de l’eau pour stocker l’énergie.

Fondée en 2010 et basée à Toronto, au Canada, avec des bureaux à Melbourne, en Australie, et à Denver, aux États-Unis, Hydrostor est soutenue par Goldman Sachs Alternatives, CPP Investments, Canada Growth Fund et d’autres investisseurs institutionnels avant-gardistes, qui lui apportent la sécurité financière nécessaire pour s’engager dans des projets énergétiques de premier plan. Hydrostor dispose d’un vaste portefeuille de projets A-CAES en Amérique du Nord, en Australie et en Europe, prêts à répondre aux besoins évolutifs en matière de réseau et de fiabilité.

https://www.hydrostor.ca/

Conseillers

Goldman Sachs & Co. LLC, National Bank Capital Markets et Rothschild & Co. ont agi en tant que conseillers financiers auprès d’Hydrostor.

