ユビタス、京都府舞鶴市とAI Data Center建設に向けた立地を表明 土地契約を締結

京都府舞鶴市--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバルにクラウドストリーミングおよびAIソリューションを展開する株式会社ユビタス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：郭 栄昌、以下「ユビタス」）は、2026年1月29日に京都府舞鶴市と立地協定 土地契約締結式および記者会見を実施し、同市における AI Data Center（AIデータセンター） 建設計画を正式に発表いたしましたす。

本件は、ユビタスが先に採択された経済産業省（METI）による大規模成長投資支援策のもと、日本国内において最高クラスのAI GPUセンターを構築するという構想を具体化する最初の重要なマイルストーンであり、国・自治体・民間が連携したAI基盤整備の先駆的な取り組みとなります。

舞鶴市 AI Data Center：日本の次世代AI基盤を支える拠点

本AI Data Centerは、京都府舞鶴市内の約2.3ヘクタールの敷地を活用し自治体による支援も受けながら整備される計画です。港湾・物流インフラを有し、安定した基盤環境を備える舞鶴市は、高信頼性を求められるAIインフラの立地として適した条件を備えています。

建設規模については、本AI Data Centerは段階的な整備方式を採用します。

第1フェーズ（Phase 1）では、中規模のデータセンター整備を中心に、基幹設備および運用体制の構築を進めます。

その後の第2フェーズ（Phase 2）では、生成AIおよび大規模言語モデルの発展や需要動向を踏まえ、より大規模な拡張を行い、中長期的な計算需要の増加に対応していく計画です。

工事は2026年中頃に着工を予定しており、2027年内の主要整備完了を目指しています。

NVIDIA Blackwell × NeoCloudによる次世代AI計算基盤

舞鶴市AI Data Centerでは、NVIDIAの最新世代GPUアーキテクチャ「Blackwell」を採用し、生成AIおよび大規模言語モデルの学習・推論に最適化された計算環境を構築します。

本施設の計算基盤は、次世代AIクラウド基盤 「NeoCloud」 を中核として採用されます。NeoCloudは、階層型スケジューリング、分散処理、柔軟なリソース管理を特徴とし、地域や用途ごとの需要に応じて計算資源を動的に最適化することが可能です。

これにより、高い計算効率と低遅延を両立し、集中型インフラに起因するボトルネックやリスクを低減した、レジリエントで拡張性の高いAI計算基盤を実現します。

舞鶴市を選定した理由：AI時代における「堅実的な強み」を持つ都市

ユビタスがAI Data Centerの重要拠点として舞鶴市を選定した背景には、同市がAI基盤整備に求められる複数の構造的な優位性を兼ね備えている点があります。

舞鶴市は、以下のような特徴を有しています。

安定した電力供給条件

災害リスクを考慮した立地環境

港湾および物流インフラの充実

行政と民間が連携しやすい協調的な地域風土

これらを併せ持つことから、AI時代における**「堅実的な強み」**を備えた都市といえます。

こうした条件により、舞鶴市は安定性・拡張性・長期的な運用を同時に求められるAI Data Centerの立地として高い適性を有しており、ユビタスが推進するクロスリージョンGPU基盤整備においても重要な役割を果たす拠点となります。

日本政府との長期的AI連携：モデル開発から基盤構築へ

本プロジェクトは、ユビタスが日本において推進してきたAI戦略の延長線上に位置付けられます。

2024年｜METI「GENIAC」採択：東アジア向け405B大規模言語モデル開発

ユビタスはGENIACプログラムのもと、日本語・繁体字中国語・英語に対応する4050億パラメータ（405B）の東アジア向け大規模言語モデルを開発し、文化・観光・教育分野などへの応用を進めてきました。

2025年｜観光・文化分野向けAI言語モデルの実装

同モデルを基盤とし、京都府舞鶴市ではAIバーチャルガイド「チョキまる」を導入。多言語によるリアルタイム案内・Q&A・翻訳サービスを提供し、地域観光の高度化に貢献しています。

2025年｜クロスリージョンGPU基盤（NeoCloud）の推進

ユビタスはNeoCloudを通じて、地域分散型かつ柔軟なGPU計算環境を構築し、日本全体のAI計算基盤の強化を進めています。

今後の展望

今後、ユビタスはNeoCloudを中核としたAI基盤整備を通じ、地域に根差した雇用創出や人材育成を促進するとともに、地方自治体や企業がAIを活用しやすい環境づくりを進めていきます。

また、AI計算資源の地域展開により、観光、文化、教育、医療、企業分野におけるAI活用を加速し、地方産業の高度化と持続的な地域経済の発展に貢献していきます。

ユビタスは、「AIモデル開発 × 計算基盤構築」 の両輪による戦略のもと、日本および東アジアにおけるAIエコシステムの長期的な成長を牽引してまいります。

ユビタスについて

ユビタスは、NVIDIA から出資を受けた台湾初のテクノロジー企業であり、高度なGPU仮想化技術およびクラウドストリーミング技術において、世界的に高い評価を受けており、さまざまな産業分野に向けて、世界水準のクラウドおよび AI ソリューションを提供しています。

また、台湾大学（National Taiwan University）や東京大学（The University of Tokyo） などのトップ大学と連携し、繁体中国語および日本語に対応したローカライズ大規模言語モデル（LLM）の研究・開発を推進しています。

ユビタスは以下を含む多様なAIGC（AI生成コンテンツ）サービス を展開しています。

UbiArt：AI画像生成ソリューション

UbiONE：AIバーチャルキャラクターソリューション

UbiAnchor：AI搭載バーチャルニュースアンカー

Ubi-chan（AI VTuber）：生成AI技術を体験する公式ブランドアンバサダー

さらに、クラウドゲーム分野のパイオニアとして、ゲームスタジオ向けにクラウド対応を実現するエンドツーエンドのソリューションを提供するとともに、通信事業者による独自クラウドゲーミングサービスの構築を支援しています。同技術は、インタラクティブコンテンツやVRを含むマルチメディア配信にも活用されています。