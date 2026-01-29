Andersen Consulting aggiunge la società collaboratrice HaystackID

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting arricchisce le sue capacità in fatto di tecnologia e cybersicurezza attraverso un Accordo di collaborazione con HaystackID, un fornitore di servizi di eDiscovery, dati legali e scoperta informatica con sede negli Stati Uniti.

Fondata nel 2011, HaystackID collabora strettamente con studi legali, aziende e agenzie governative per gestire questioni legali complesse e ad alta intensità di dati, tra cui controversie civili, indagini normative e indagini interne. La società offre assistenza completa in materia di contenziosi attraverso servizi di cyber discovery, informatica forense, revisioni gestite, conformità e governance delle informazioni, consentendo ai clienti di identificare, analizzare e produrre dati critici in modo difendibile. Utilizzando piattaforme proprietarie basate sull'intelligenza artificiale e team di esperti revisori, HaystackID supporta clienti in tutto il Nordamerica e in Europa, comprese società Fortune 100.

“Gli ambienti legali e normativi stanno diventando sempre più basati sui dati e sensibili alle tempistiche, pertanto noi continuiamo ad evolvere le nostre capacità di supporto ai contenziosi, dall'analisi avanzata e dall'IA generativa a flussi di lavoro di revisione difensibili”, ha dichiarato Hal Brooks, CEO di HaystackID. “La nostra collaborazione con Andersen Consulting ci consente di estendere queste capacità alle organizzazioni che navigano controversie digitali sempre più complesse”.

Il Presidente globale e CEO di Andersen Mark L. Vorsatz ha aggiunto, “I servizi offerti da HaystackID ampliano in modo significativo la gamma di prodotti per la cybersicurezza della nostra organizzazione, consentendoci di fornire ai clienti un approccio professionale più completo alla protezione dei dati sensibili, venendo incontro a complesse esigenze legali e normative”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 1000 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

