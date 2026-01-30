Ubitus s’associe à la ville de Maizuru, dans la préfecture de Kyoto, pour lancer un projet de centre de données IA, faisant ainsi progresser le déploiement d’un centre GPU IA de premier plan au Japon

MAIZURU, Japon--(BUSINESS WIRE)--Ubitus K.K. (siège social : Shinjuku, Tokyo ; directeur représentatif et directeur général : Wesley Kuo), leader mondial des solutions de streaming cloud et d’IA, a annoncé aujourd’hui qu’il organisera une cérémonie de signature et une conférence de presse avec la ville de Maizuru, dans la préfecture de Kyoto, le 29 janvier 2026.

Lors de cet événement, Ubitus dévoilera officiellement son plan global de construction d’un centre de données IA à Maizuru, marquant ainsi le passage de l’entreprise à la phase de construction physique de son initiative visant à construire un centre GPU IA de premier plan au Japon.

Cet accord foncier représente la première étape majeure après la sélection d’Ubitus pour une subvention d’investissement à grande échelle du ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI), dans le cadre de laquelle l’entreprise s’est engagée à construire la première infrastructure GPU IA du Japon. Il symbolise également une avancée significative dans la collaboration entre le gouvernement central, les collectivités locales et le secteur privé pour faire progresser le développement des infrastructures d’IA au Japon.

Centre de données IA de la ville de Maizuru : la première étape vers un centre GPU IA de premier plan au Japon

Le centre de données IA prévu sera situé dans la ville de Maizuru, dans la préfecture de Kyoto, sur un site d’environ 2,3 hectares (environ 23 000 mètres carrés). Le site offre des conditions foncières favorables et des infrastructures prêtes à l’emploi, à proximité d’installations portuaires et logistiques, ce qui le rend particulièrement adapté au développement d’une infrastructure informatique IA haute densité et haute fiabilité.

En termes d’approche de développement, le centre de données IA de la ville de Maizuru adoptera une stratégie de construction par phases.

La phase 1 se concentrera sur la construction du centre de données et le déploiement progressif des installations principales et des capacités opérationnelles. La phase 2 permettra d’augmenter la capacité afin de répondre à l’évolution des besoins en matière d’IA générative et de modèles linguistiques à grande échelle, soutenant ainsi la croissance à moyen et long terme des besoins informatiques.

Ce plan d’expansion flexible garantit que le centre de données IA pourra évoluer de manière régulière en fonction de la demande du secteur, tout en maintenant son efficacité opérationnelle et sa viabilité à long terme.

Selon les plans actuels, la construction devrait débuter en 2026, et les principaux travaux devraient être achevés en 2027.

Noyau de calcul IA de nouvelle génération alimenté par NVIDIA Blackwell × NeoCloud

Le centre de données IA de la ville de Maizuru adoptera entièrement l’architecture GPU Blackwell de dernière génération de NVIDIA, spécialement conçue pour prendre en charge l’entraînement et l’inférence à haut rendement pour l’IA générative et les modèles linguistiques à grande échelle. La plateforme prend en charge le déploiement de GPU à haute densité et les charges de travail soutenues à grande échelle, ce qui place l’installation parmi les rares au Japon capables de répondre aux exigences de calcul IA de nouvelle génération.

L’architecture informatique globale sera centrée sur NeoCloud, qui offre une planification hiérarchique, un calcul distribué et une gestion flexible des ressources. Cette conception permet une allocation dynamique des ressources GPU en fonction des besoins régionaux, spécifiques à l’industrie et au niveau des projets en matière d’IA, ce qui améliore l’efficacité de calcul tout en réduisant la latence et en évitant les goulots d’étranglement associés aux architectures centralisées.

Grâce à l’intégration profonde des GPU NVIDIA Blackwell et de l’architecture NeoCloud, le centre de données IA de la ville de Maizuru offrira une évolutivité et une résilience élevées, servant de base informatique essentielle pour le développement à long terme de l’industrie japonaise de l’IA.

Pourquoi la ville de Maizuru est stratégique pour l’ère de l’IA

Ubitus a choisi la ville de Maizuru comme emplacement clé pour son centre de données IA en raison des nombreux atouts de la ville, essentiels au développement d’une infrastructure IA, notamment :

Des conditions d’alimentation électrique stables

Un emplacement choisi en tenant compte des risques de catastrophe

Une infrastructure portuaire et logistique bien développée

Un environnement de collaboration hautement coordonné entre le gouvernement et le secteur privé

Tous ces facteurs font de la ville de Maizuru un emplacement idéal qui allie stabilité, évolutivité et exigences opérationnelles à long terme. Ils apportent également un soutien essentiel à la vision plus large d’Ubitus, qui consiste à mettre en place une infrastructure GPU interrégionale à travers le Japon.

Collaboration à long terme avec le gouvernement japonais dans le domaine de l’IA : du développement de modèles au déploiement d’infrastructures

Le projet de centre de données IA de la ville de Maizuru s’inscrit dans la stratégie à long terme d’Ubitus au Japon dans le domaine de l’IA, qui va du développement de modèles au déploiement d’infrastructures informatiques.

2024 | Sélectionné pour le programme « GENIAC » du METI : développement d’un grand modèle linguistique 405B pour l’Asie de l’Est

Dans le cadre du programme GENIAC, Ubitus a développé un modèle linguistique de grande taille de 405 milliards de paramètres (405B) optimisé pour les langues d’Asie de l’Est, prenant en charge le japonais, le chinois traditionnel et l’anglais. Ce modèle a été appliqué dans les domaines de la culture, du tourisme et de l’éducation, démontrant de solides performances de compréhension multilingue dans plusieurs évaluations de référence.

2025 | Lancement d’un modèle linguistique IA de pointe pour le tourisme et la culture au Japon

S’appuyant sur le modèle 405B, Ubitus a introduit une solution IA intégrant des connaissances culturelles et locales japonaises. Dans la ville de Maizuru, le guide virtuel IA « Chokimaru » a été déployé pour fournir des services multilingues en temps réel de questions-réponses, de visites guidées et de traduction en japonais, anglais et chinois, introduisant ainsi les applications IA dans le contexte touristique réel.

2026 | Avancement de l’infrastructure GPU interrégionale (NeoCloud)

Avec NeoCloud comme élément central, Ubitus construit un environnement informatique GPU capable de s’adapter dynamiquement aux demandes régionales, formant progressivement un réseau informatique IA national hautement résilient et efficace.

Perspectives

À l’avenir, Ubitus continuera à approfondir sa collaboration technologique et industrielle au Japon avec NeoCloud au centre de sa stratégie. Grâce à la construction et à l’exploitation d’une infrastructure d’IA, l’entreprise vise à créer des opportunités d’emploi locales dans des rôles techniques et opérationnels, à favoriser le développement des talents et à soutenir la modernisation industrielle régionale.

Dans le même temps, Ubitus mettra en place une infrastructure informatique d’IA évolutive et flexible, renforcera ses capacités de déploiement localisées et réduira les obstacles à l’adoption de l’IA par les industries et les gouvernements locaux à travers le Japon. Cela permettra d’accélérer les applications concrètes de l’IA dans les secteurs du tourisme, de la culture, de l’éducation, de la santé et des entreprises.

Grâce à sa double stratégie « développement de modèles d’IA × déploiement d’infrastructures informatiques », Ubitus continuera à insuffler une dynamique d’innovation à long terme et évolutive dans l’écosystème de l’IA au Japon et en Asie de l’Est.

À propos d'Ubitus

En tant que membre du programme NVIDIA Connect, Ubitus s’appuie sur le soutien de NVIDIA et sa technologie GPU de pointe pour accélérer l’innovation en matière d’IA. La société propose des solutions d’IA avancées, notamment UbiGPT (un modèle linguistique à grande échelle), UbiONE (une plateforme de création d’avatars alimentée par l’IA) et UbiArt (un outil de génération d’images), offrant des solutions personnalisées pour répondre aux besoins diversifiés de différents secteurs.

En tant que pionnier du cloud gaming, Ubitus permet à Nintendo et à d’autres sociétés de jeux vidéo de mettre en place des services de cloud gaming et prend en charge la diffusion mondiale de contenus multimédias, y compris des expériences interactives et de réalité virtuelle.

