Laserfiche étend la capture de données AI avec l'auto-classification pour transformer les données en veille commerciale

LONG BEACH, Californie--(BUSINESS WIRE)--Laserfiche, principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu, annonce aujourd’hui des améliorations majeures de son outil d’extraction de données alimenté par l’IA, Smart Fields. La mise à jour introduit la classification et le marquage automatisés des documents, permettant aux organisations de passer d'un contenu non structuré à des décisions éclairées en quelques secondes.

À l’aide d’invites en langage naturel plutôt que d’OCR rigide et fondé sur des règles, Smart Fields peut désormais identifier le type de document (comme les factures, les formulaires d’identification des contribuables ou les relevés de notes des étudiants) et appliquer automatiquement le modèle de métadonnées correct à l’aide de l’IA. Les utilisateurs peuvent également utiliser les champs intelligents pour ajouter automatiquement des balises d'information et de sécurité aux fichiers qui répondent à certains critères, définis à l'aide d'une invite en langage naturel. Les utilisateurs peuvent capturer des détails clés, acheminer des documents et appliquer les balises de métadonnées appropriées instantanément et à grande échelle.

« Le succès dans le paysage actuel de l’IA est défini par la rapidité de l’appréhension », déclare Michael Allen, responsable de la technologie chez Laserfiche. « En utilisant l’IA dans la gestion de contenu Laserfiche, nous transformons les référentiels numériques des organisations en moteurs actifs pour la veille commerciale. Smart Fields permet aux utilisateurs de contourner les frictions liées à la saisie manuelle des données, ce qui permet de gagner du temps pour une prise de décision plus efficace. »

Redéfinir la capture de documents pour l'ère de l'IA

Les méthodes de capture traditionnelles nécessitent souvent des connaissances techniques spécialisées et une configuration complexe. Laserfiche Smart Fields, lancé pour la première fois en 2025, élimine cette barrière en permettant aux utilisateurs de décrire les données dont ils ont besoin en langage naturel. Les principales mises à jour comprennent :

Classement automatique : Smart Fields reconnaît les types de documents et les associe au modèle approprié.

Smart Fields reconnaît les types de documents et les associe au modèle approprié. Étiquetage automatique intelligent : les administrateurs définissent les balises une fois, et les champs intelligents les appliquent pendant l'ingestion pour aider les organisations avec une sécurité et une facilité de recherche cohérentes.

Smart Fields a aidé les clients à capturer des métadonnées à partir de contenus tels que des documents financiers, des formulaires fournisseurs et des contrats juridiques, réduisant ainsi les processus de gestion des documents de quelques mois à quelques secondes. Ces améliorations réduisent les frais généraux opérationnels et les erreurs humaines, et favorisent la cohérence des données à l'échelle de l'entreprise tout en libérant des ressources techniques.

Principaux avantages :

Organisation automatisée : Smart Fields élimine le tri manuel en classant les documents à l'entrée.

Smart Fields élimine le tri manuel en classant les documents à l'entrée. Contrôles de sécurité dynamiques : le marquage automatique prend en charge les classifications d'information et de sécurité, permettant aux organisations de protéger automatiquement les contenus sensibles.

le marquage automatique prend en charge les classifications d'information et de sécurité, permettant aux organisations de protéger automatiquement les contenus sensibles. Automatisation simplifiée : les données de classification peuvent déclencher des flux de travail, tels que des approbations ou des calendriers de conservation, sans codage complexe.

« La véritable valeur de l’IA dans l’entreprise est sa capacité à faire la lumière sur les données sombres, ou ce que Laserfiche appelle le « contenu fantôme », déclare Andrea Malick, directrice consultative principale d’Info-Tech Research Group. « En automatisant le travail fondamental de l’organisation documentaire, les organisations peuvent enfin combler le fossé entre les silos de contenu et les informations exploitables, en veillant à ce que les informations ne soient pas seulement stockées, mais systématiquement prêtes pour l’ère de l’IA. »

Pour de plus amples renseignements

Pour en savoir plus sur les capacités de gestion de documents alimentées par l’IA de Laserfiche, consultez laserfiche.com/ai.

Explorez les perspectives de l’automatisation, de la gestion des documents et de la transformation numérique à l’ère de l’IA en téléchargeant le rapport Laserfiche intitulé, « The State of Document Management and AI ».

Pour savoir plus sur le contenu fantôme et son impact sur votre stratégie de données, rendez-vous sur le blog Laserfiche.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est la principale plateforme d'entreprise qui aide les organisations à transformer numériquement leurs opérations et à gérer leur contenu avec des solutions basées sur l'IA. Grâce à des flux de travail évolutifs, des formulaires personnalisables, des modèles sans code et des fonctionnalités compatibles avec l'IA, la plateforme de gestion de documents Laserfiche® accélère la façon dont les activités sont réalisées. Fort de la confiance d’organisations de toutes tailles, des startups aux entreprises du classement Fortune 500, Laserfiche permet aux équipes de stimuler la productivité, de favoriser la collaboration et d’offrir une expérience client supérieure à grande échelle. Basée à Long Beach, en Californie, Laserfiche opère dans le monde entier, avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

