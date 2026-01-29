-

Andersen Consulting新增合作公司HaystackID

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与总部位于美国的电子取证、法律数据和网络取证服务提供商HaystackID达成合作协议，借此强化自身网络安全和技术服务能力。

HaystackID成立于2011年，与律师事务所、企业和政府机构紧密合作，处理各类复杂的数据密集型法律事务，包括民事诉讼、监管问询和内部调查。该公司通过网络取证、数字司法鉴定、托管审阅、合规管理和信息治理服务，提供端到端的诉讼支持，助力客户识别、分析并合规呈递关键数据。HaystackID依托自主研发的AI驱动平台和专家领衔的审阅团队，为北美和欧洲地区的客户提供服务，其中不乏《财富》百强企业。

HaystackID首席执行官Hal Brooks表示：“随着法律和监管环境愈发依赖数据且时效要求不断提高，我们也在持续升级诉讼支持能力，覆盖从高级分析和生成式AI到合规审阅工作流程的多个领域。通过与Andersen Consulting的合作，我们能够将这些能力带给那些正在应对日益复杂数字纠纷的组织。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“HaystackID的服务体系有效扩充了本组织的网络安全服务版图，使我们能够为客户提供更全面的端到端解决方案，助力客户在满足复杂法律和监管要求的同时，保护敏感数据安全。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

