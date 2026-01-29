-

WeFi Technology Group annuncia la sigla di una partnership con la stella nascente del PGA Tour

La condivisione di valori quali visione, competitività e ambizione alla base del sodalizio pluriennale con il “Rookie of the Year” 2025 del PGA.

Aldrich Potgieter, 2025 PGA Tour Rookie of the Year and one of the most promising young players on the international golf circuit.

DENVER--(BUSINESS WIRE)--WeFi Technology Group, una delle principali imprese di livello internazionale nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per il capitale circolante, oggi ha annunciato di avere stretto una partnership pluriennale con Aldrich Potgieter, nominato Rookie of the Year 2025 (“Principiante dell’anno”) del PGA Tour e considerato uno dei giovani talenti più promettenti del circuito golfistico internazionale.

Sfruttando la sua piattaforma basata sull’IA, WeFi Technology opera all’intersezione tra finanza, tecnologia e innovazione in oltre 40 paesi del mondo, offrendo soluzioni relative al capitale circolante che danno impulso alla crescita dei clienti.

Potgieter è salito alla ribalta mondiale a soli 19 anni, diventando il più giovane vincitore nella storia del Korn Ferry Tour, un importante traguardo che ha confermato sia il suo talento d’élite che la sua maturità agonistica.

