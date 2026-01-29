-

SLB、オマーンのエネルギー開発支援で複数年契約を獲得

先進技術とソリューションにより生産効率の向上と回収率の最大化を推進

The contracts include the provision of low-pressure, high-pressure, and thermal wellheads, as well as electric submersible pumps (ESPs) and progressive cavity pumps (PCPs). These solutions are expected to increase recovery rates and extend the productive life of Block-6 assets.

ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- SLB（NYSE：SLB）は、オマーン最大の石油・ガス鉱区であるブロック6における操業向けに、坑口装置および人工採油技術を供給するため、Petroleum Development Oman（PDO）から5年間の契約2件を受注しました。これらの契約は、国内付加価値（ICV）の推進にも寄与します。

本契約には、低圧・高圧・熱用の各坑口装置の提供に加え、電動水中ポンプ（ESP）およびプログレッシブ・キャビティ・ポンプ（PCP）の供給が含まれます。これらのソリューションにより、回収率の向上と、ブロック6資産の生産寿命の延長が見込まれます。主なマイルストーンとして、現地製造能力の拡充や、契約開始から6か月以内でのオマーン製ゲートバルブの生産開始が挙げられます。

SLBの中東・北アフリカ地域プレジデントであるヘスス・ラマスは、次のように述べています。「今回の受注は、オマーンのエネルギーの将来に対する当社の強いコミットメントと、現地製造および人材育成を通じた国内付加価値の推進を反映しています。設備の国内生産を拡大し、オマーンの専門人材への投資を進めることで、PDOの戦略目標を、持続可能かつ現地主導のアプローチにより実現していきます。当社は、生産効率の向上と回収率の最大化を実現する革新的な坑口装置および人工採油ソリューションの提供に注力しています。先進技術と用途に応じたサービスへの継続的な投資を通じて、進化する運用ニーズに対応した能力で、お客様の生産および回収目標を支援していきます。」

坑口装置はSLBのルサイル生産センターで製造され、ESPはニズワの組立・修理・試験センターで組み立てられます。これにより、数百人規模のオマーン人従業員の雇用を支援します。SLBは、15k SOLIDrillモジュール型コンパクト坑口システム、ESP監視システム、ESP永久磁石モーターなどの先進技術を導入します。これらの技術は、消費電力の削減と持続可能性の向上に寄与します。

SLBについて

SLB（NYSE：SLB）は、100年にわたりエネルギー分野のイノベーションを推進してきたグローバル・テクノロジー企業です。100か国以上に展開し、ほぼその倍にあたる多様な国籍の従業員を擁する同社は、石油・ガス分野の革新、デジタル技術の大規模展開、産業の脱炭素化、エネルギー転換を加速する新たなエネルギーシステムの開発と拡大に日々取り組んでいます。詳細は、slb.comをご覧ください。

将来の見通しに関する記述についての注意事項

本プレスリリースには、米国連邦証券法の意味における「将来予想に関する記述」すなわち、過去の出来事ではなく将来に関する記述が含まれています。このような記述には、多くの場合、「予想する」「可能性がある」「できる」「推定する」「意図する」「予期する」「するつもりだ」「潜在的」「予測する」といった用語やこれに類似した用語が含まれています。将来予想に関する記述は、程度の差はあれ、不確実な事項に関するものです。これには例えば、SLBの新技術やパートナーシップの展開または予期される利益に関する予想や期待、持続可能性や環境問題に関する目標、計画、予測についての記述、エネルギー転換や地球規模の気候変動に関する予想や期待、業務手順や技術の改善が含まれます。これらの記述は、リスクや不確実性の影響を受けます。これらのリスクや不確実性には、炭素排出量の実質マイナス目標の未達、SLBの戦略／イニシアチブ／パートナーシップで意図した利益の実現不能、環境問題に対処するための立法・規制上のイニシアチブ（地球規模の気候変動の影響に対処するためのイニシアチブを含む）、規制上の承認・許可の時期や取得、米国証券取引委員会に提出・提供されたSLBの最新のフォーム10-K、10-Q、8-Kで詳述されているその他のリスクや不確実性などが含まれますが、これらに限定されません。これらのリスクや不確実性の1つまたは複数あるいは他のリスクや不確実性が実際に起こった場合（またはこのような状況の変化の結果）、あるいは基礎となる前提が誤りであった場合、実際の結果は将来予想に関する当社の記述に示されたものと大きく異なるものになる場合があります。将来予想に関する記述は、このプレスリリースを発表した時点での記述であり、SLBは、新しい情報、将来の出来事などが発生した場合でも、これらの記述を更新して公開したり改訂したりする意図はなく、その義務を負いません。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Release Versions
