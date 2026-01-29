Laserfiche升級AI資料擷取功能並新增自動分類能力，實現資料向商業智慧的轉化

加州長灘--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧內容管理領域首屈一指的軟體即服務(SaaS)供應商Laserfiche今日宣布，對其AI驅動的資料擷取工具Smart Fields進行重大升級。本次更新新增文件自動分類和標籤添加功能，使企業能夠在數秒內將非結構化內容轉化為支撐決策的有效資訊。

Smart Fields摒棄了刻板的規則化光學字元辨識(OCR)技術，轉而採用自然語言指令驅動，如今可透過AI辨識發票、納稅人身分證明文件、學生成績單等各類文件類型，並自動匹配對應的中繼資料範本。使用者還可藉助Smart Fields，為符合特定條件的文件自動添加資訊標籤和安全標籤，相關條件僅需透過自然語言指令即可設定。透過該功能，使用者能夠即時、大規模地擷取關鍵資訊、完成文件流轉並應用正確的中繼資料標籤。

Laserfiche技術長Michael Allen表示：「在當下AI驅動的時代，能否快速獲得洞察是衡量成功的關鍵。我們將AI技術融入Laserfiche內容管理體系，讓企業的數位知識庫改變為賦能商業智慧的高效引擎。Smart Fields協助使用者擺脫人工錄入資料的繁瑣流程，節省出更多時間投入更高價值的決策工作。」

重塑AI時代的文件擷取模式

傳統的文件擷取方式往往需要專業的技術知識和複雜的設定操作。2025年首次推出的Laserfiche Smart Fields打破了這一壁壘，使用者僅需透過自然語言描述所需擷取的資料即可完成操作。主要更新內容包括：

自動分類： Smart Fields可辨識文件類型，並匹配對應的專屬範本。

Smart Fields可辨識文件類型，並匹配對應的專屬範本。 智慧自動打標：管理員完成一次標籤設定後，Smart Fields會在文件導入時自動添加標籤，協助企業實現標準化的安全管理和文件檢索。

Smart Fields已協助眾多客戶從財務單據、供應商表單、法律合約等各類內容中擷取中繼資料，將原本耗時數月的文件管理流程壓縮至數秒。此次功能升級進一步降低了企業營運成本，減少人為失誤，在保障整個企業資料一致性的同時，釋放更多技術資源。

主要優勢包括：

自動化整理 ：文件一經導入，Smart Fields便會自動完成分類，無需人工分揀。

：文件一經導入，Smart Fields便會自動完成分類，無需人工分揀。 動態安全管控： 自動打標功能同時支援資訊分類和安全分類，協助企業實現敏感內容的自動化防護。

自動打標功能同時支援資訊分類和安全分類，協助企業實現敏感內容的自動化防護。 簡化自動化流程：分類資料可觸發批准或檔案留存等工作流程，全程無需複雜的程式碼編寫。

Info-Tech Research Group首席顧問總監Andrea Malick表示：「AI在企業場景中的真正價值，在於發掘暗資料的潛在價值，也就是Laserfiche所定義的『幽靈內容』。透過將文件整理這一基礎工作自動化，企業終於能打通內容孤島與可操作洞察之間的壁壘，讓資訊不再只是被儲存，而是系統性地為AI時代做好準備。」

Laserfiche是首屈一指的企業平台，藉助AI驅動的解決方案，協助各組織實現業務營運的數位化轉型並管理其內容。透過可擴充的工作流程、可自訂的表單、無程式碼範本和AI賦能的功能，Laserfiche®文件管理平台加快了業務展開的速度。從新創企業到《財星》500大企業，各類規模的組織都信賴Laserfiche，它賦能團隊提高生產力、促進合作，並大規模提供卓越的客戶體驗。Laserfiche總部位於加州長灘，業務遍布全球，在北美、歐洲和亞洲設有辦事處。

