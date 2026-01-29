-

Laserfiche升級AI資料擷取功能並新增自動分類能力，實現資料向商業智慧的轉化

全新智慧功能可自動對文件進行整理和分類，重塑企業規模化管理資訊的方式。

Laserfiche由AI驅動的Smart Fields協助眾多客戶從財務單據、供應商表單、法律合約等各類內容中擷取中繼資料，將原本耗時數月的文件管理流程壓縮至數秒。

加州長灘--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧內容管理領域首屈一指的軟體即服務(SaaS)供應商Laserfiche今日宣布，對其AI驅動的資料擷取工具Smart Fields進行重大升級。本次更新新增文件自動分類和標籤添加功能，使企業能夠在數秒內將非結構化內容轉化為支撐決策的有效資訊。

Smart Fields摒棄了刻板的規則化光學字元辨識(OCR)技術，轉而採用自然語言指令驅動，如今可透過AI辨識發票、納稅人身分證明文件、學生成績單等各類文件類型，並自動匹配對應的中繼資料範本。使用者還可藉助Smart Fields，為符合特定條件的文件自動添加資訊標籤和安全標籤，相關條件僅需透過自然語言指令即可設定。透過該功能，使用者能夠即時、大規模地擷取關鍵資訊、完成文件流轉並應用正確的中繼資料標籤。

Laserfiche技術長Michael Allen表示：「在當下AI驅動的時代，能否快速獲得洞察是衡量成功的關鍵。我們將AI技術融入Laserfiche內容管理體系，讓企業的數位知識庫改變為賦能商業智慧的高效引擎。Smart Fields協助使用者擺脫人工錄入資料的繁瑣流程，節省出更多時間投入更高價值的決策工作。」

重塑AI時代的文件擷取模式

傳統的文件擷取方式往往需要專業的技術知識和複雜的設定操作。2025年首次推出的Laserfiche Smart Fields打破了這一壁壘，使用者僅需透過自然語言描述所需擷取的資料即可完成操作。主要更新內容包括：

  • 自動分類：Smart Fields可辨識文件類型，並匹配對應的專屬範本。
  • 智慧自動打標：管理員完成一次標籤設定後，Smart Fields會在文件導入時自動添加標籤，協助企業實現標準化的安全管理和文件檢索。

Smart Fields已協助眾多客戶從財務單據、供應商表單、法律合約等各類內容中擷取中繼資料，將原本耗時數月的文件管理流程壓縮至數秒。此次功能升級進一步降低了企業營運成本，減少人為失誤，在保障整個企業資料一致性的同時，釋放更多技術資源。

主要優勢包括：

  • 自動化整理：文件一經導入，Smart Fields便會自動完成分類，無需人工分揀。
  • 動態安全管控：自動打標功能同時支援資訊分類和安全分類，協助企業實現敏感內容的自動化防護。
  • 簡化自動化流程：分類資料可觸發批准或檔案留存等工作流程，全程無需複雜的程式碼編寫。

Info-Tech Research Group首席顧問總監Andrea Malick表示：「AI在企業場景中的真正價值，在於發掘暗資料的潛在價值，也就是Laserfiche所定義的『幽靈內容』。透過將文件整理這一基礎工作自動化，企業終於能打通內容孤島與可操作洞察之間的壁壘，讓資訊不再只是被儲存，而是系統性地為AI時代做好準備。」

瞭解更多資訊

  • 如欲瞭解更多關於Laserfiche由AI驅動的文件管理能力的資訊，請造訪laserfiche.com/ai
  • 可透過下載Laserfiche的《文件管理與AI發展現狀》報告，深入瞭解AI時代的自動化、文件管理和數位化轉型。
  • 如欲瞭解更多關於「幽靈內容」的資訊及其對企業資料策略的影響，請查閱Laserfiche部落格

關於Laserfiche

Laserfiche是首屈一指的企業平台，藉助AI驅動的解決方案，協助各組織實現業務營運的數位化轉型並管理其內容。透過可擴充的工作流程、可自訂的表單、無程式碼範本和AI賦能的功能，Laserfiche®文件管理平台加快了業務展開的速度。從新創企業到《財星》500大企業，各類規模的組織都信賴Laserfiche，它賦能團隊提高生產力、促進合作，並大規模提供卓越的客戶體驗。Laserfiche總部位於加州長灘，業務遍布全球，在北美、歐洲和亞洲設有辦事處。

聯絡Laserfiche：

Laserfiche部落格 | X | LinkedIn | Facebook | YouTube

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體連絡人：
Linda Domingo
Laserfiche傳播總監
Linda.domingo@laserfiche.com
562-988-1688轉234

Industry:

Laserfiche

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒體連絡人：
Linda Domingo
Laserfiche傳播總監
Linda.domingo@laserfiche.com
562-988-1688轉234

More News From Laserfiche

Laserfiche獲Info-Tech Research Group《企業內容管理—企業資料象限報告》列入「領導者」之列

加州，長灘--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 一流智慧內容管理與業務流程自動化SaaS供應商Laserfiche在Info-Tech Research Group發表的《企業內容管理—企業資料象限報告》(Enterprise Content Management – Enterprise Data Quadrant) 位居「領導者」之列。Laserfiche不但是得到最多反饋的供應商，還得到9.1的綜合評分，在「產品功能與滿意度」一項獲得最高分。 「人工智慧正在改變企業利用資料創造價值的方式，Laserfiche很榮幸能夠在這個關鍵時刻得到企業內容管理資料象限的『領導者』榮譽。」Laserfiche資訊長兼企業戰略資深副總裁Thomas Phelps IV表示，「我們尤其感謝那400多份反饋，讓我們得到94+的淨情感足跡，以及表示他們喜愛Laserfiche平台的99%使用者。」 「資訊科技資料象限」(The Info-Tech Data Quadrant) 根據資訊科技與企業專業者的反饋評估並排比產品、能力與功能。在另一份資訊科技報告《採用企業內容管理 (EC...

Laserfiche 獲 Nucleus Research 評為 2025 年內容服務與協作價值矩陣領導者

加州長灘--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Laserfiche——領先的智能內容管理及業務流程自動化 SaaS 供應商——在 Nucleus Research 內容服務與協作技術價值矩陣中連續第10年 獲評為領導者。在所有接受評估的供應商中，Laserfiche 在易用性方面排名第一。按此下載完整報告。 「作為本年度價值矩陣的領導者，Laserfiche 在 AI 生產力工具、全新管理中心、流程自動化及整合功能方面的易用性獲得最高評分，」Nucleus Research 研究經理兼報告作者 Evelyn McMullen 表示。 CSC 作為策略優勢：AI驅動的資訊管理 Laserfiche 最近推出的 AI 驅動功能，旨在進一步提升生產力並實現規模自動化。Smart Fields 為一項即開即用的智能擷取工具，能透過自然語言指令自動提取資料，不論來源或格式如何。Smart Chat 則提供直觀的聊天介面，讓用戶能迅速從儲存庫內容中獲得洞察。 「隨著 AI 以加速步伐成熟，CSC 市場的供應商擁有獨特優勢，能管理整個機構中的結構化及非結構化數據。」報告的市場概...

Laserfiche 獲評為 2025 年 Gartner® Peer Insights™ 文件管理「客戶首選」

加州長灘--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Laserfiche — 智能內容管理和業務流程自動化領先 SaaS 供應商，獲評為 2025 年 Gartner Peer Insights「客戶之聲」：文件管理報告中的「客戶首選」 。此殊榮基於客戶真實評價，位於「客戶之聲」報告右上角「客戶首選」象限的供應商，其評分在「用戶興趣與採用率」及「整體體驗」兩大維度均達到或超越市場平均水平。 「我們很榮幸成為唯一一家既獲評最新『文件管理 Magic QuadrantTM』領導者，同时又在『客戶之聲』報告右上角象限獲得認可的公司。」Laserfiche 企業策略高級副總裁兼首席資訊總監 Thomas Phelps IV 表示，「我們相信這兩項認可都突顯了我們對以客戶為中心的創新承諾，以及實現核心價值：『推動變革，交付成果』的決心。」 根據 Gartner 報告，截至 2025 年 3 月 31 日，Laserfiche 基於 308 項評價獲得 4.7 星評分，客戶推薦意願度高達 92%。 Gartner Peer Insights 是一個公開平台，為終端用戶專業人士提供經...
Back to Newsroom