WeFi Technology Group kondigt een partnerschap met de rijzende ster van PGA Tour aan

DENVER--(BUSINESS WIRE)--WeFi Technology Group, een internationale leverancier van werkkapitaaloplossingen die door technologie worden aangestuurd, kondigde vandaag een meerjarig merkpartnerschap aan met Aldrich Potgieter, de 2025 PGA Tour Rookie of the Year en een van de meest beloftevolle jonge spelers van het internationale golfcircuit.

Aan de hand van haar platform dat door AI wordt aangestuurd, werkt WeFi Technology op het kruispunt van financiën, technologie en innovatie in meer dan 40 landen over de hele aardbol en levert werkkapitaaloplossingen die de groei van klanten bevorderen.

Op amper 19 jarige leeftijd dook Potgieter op als mondiale belofte, toen hij de jongste winnaar werd in de geschiedenis van de Korn Ferry Tour, een mijlpaal die zowel elite talent als wedstrijdrijpheid markeerde.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.