Wunderkind se une a Klaviyo Marketplace para aportar personalización basada en identidad y aumento de ingresos a marcas de comercio electrónico

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Wunderkind, la plataforma de toma de decisiones con IA que ofrece resolución de identidad y personalización entre canales para aumentar el rendimiento y el alcance, anunció hoy su debut oficial en Klaviyo App Marketplace.

La integración permite acceder a la perspectiva de identidad de Wunderkind directamente desde el software CRM B2C de Klaviyo para hacer posibles perfiles, segmentos y flujos en tiempo real, con el objetivo de ayudar a que las marcas reconozcan a más clientes de forma temprana en su recorrido y ofrezcan experiencias relevantes por correo electrónico, SMS y otros canales donde opera Klaviyo.

Al introducir en el perfil de cliente unificado de Klaviyo la capa de Identity Network, la tecnología líder en la industria de Wunderkind diseñada con base en más de 9 millones de perfiles de dispositivos y más de mil millones de identidades de usuarios únicos, los agentes de comercialización pueden entender mejor quiénes son los clientes, unificar su identidad en distintos canales y activar la personalización a través de Klaviyo sin añadir complejidad a su pila de tecnología.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.