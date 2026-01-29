Andersen Consulting tilføjer samarbejdsfirmaet HaystackID

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sine kompetencer inden for cybersikkerhed og teknologi gennem en samarbejdsaftale med HaystackID, en amerikansk udbyder af eDiscovery, juridiske data og cyber discovery-tjenester.

HaystackID blev stiftet i 2011 og arbejder tæt sammen med advokatfirmaer, virksomheder og offentlige myndigheder om at håndtere komplekse, dataintensive juridiske sager, herunder civile retssager, myndighedsundersøgelser og interne undersøgelser. Firmaet leverer komplet processtøtte ved hjælp af cyber discovery, digital efterforskning, managed review, compliance og information governance, hvilket hjælper klienter med at identificere, analysere og forsvarligt fremlægge kritiske data. Ved hjælp af proprietære ai-drevne platforme og ekspertledede reviewteams betjener HaystackID klienter i hele Nordamerika og Europa, heriblandt Fortune 100-virksomheder.

"I takt med at de juridiske og regulatoriske miljøer bliver mere datadrevne og tidskritiske, fortsætter vi med at udvikle vores kompetencer inden for processtøtte, fra avanceret analyse og generativ ai til forsvarlige gennemgangsprocesser," udtaler Hal Brooks, administrerende direktør for HaystackID. "Vores samarbejde med Andersen Consulting giver os mulighed for at udbrede disse kompetencer til organisationer, der navigerer i stadig mere komplekse digitale tvister."

Global formand og administrerende direktør for Andersen, Mark L. Vorsatz, tilføjer: "HaystackID's serviceudbud udvider vores organisations cybersikkerhedstilbud markant, hvilket gør os i stand til at give kunderne en mere omfattende, helhedsorienteret tilgang til at beskytte følsomme data, samtidig med at de opfylder komplekse juridiske og lovgivningsmæssige krav."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en komplet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og ai-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 50.000 professionelle medarbejdere og tilstedeværelse på mere end 1.000 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulenttjenester gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.