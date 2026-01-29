WeFi Technology Group anuncia una colaboración con la estrella emergente del PGA Tour

DENVER--(BUSINESS WIRE)--WeFi Technology Group, proveedor global de soluciones tecnológicas para el capital circulante, anuncia que ha firmado una colaboración plurianual con Aldrich Potgieter, Novato del año del PGA Tour 2025 y uno de los jugadores jóvenes más prometedores del circuito internacional de golf.

Mediante su plataforma basada en la IA, WeFi Technology opera en la intersección entre las finanzas, la tecnología y la innovación en más de 40 países de todo el mundo, ofreciendo soluciones de capital circulante que impulsan el crecimiento de sus clientes.

Potgieter saltó a la fama mundial con solo 19 años, cuando se convirtió en el ganador más joven de la historia del Korn Ferry Tour, un hito que puso de manifiesto tanto su talento excepcional como su madurez a la hora de competir. Su rápida progresión desde entonces, con la obtención de su primer título del PGA Tour en el Rocket Classic en junio del año pasado, lo ha posicionado firmemente entre la próxima generación de contendientes mundiales del golf.

“Siento una gran emoción por asociarme con WeFi Technology en la escena mundial”, señaló Aldrich Potgieter. “Me enorgullece representar a una marca global que, al igual que yo, valora la competencia, se impulsa a innovar y se centra sin descanso en rendir al más alto nivel”.

“Aldrich está revolucionando este deporte con su potencia y distancia. Es una estrella en ascenso, con mucha motivación y extremadamente competitiva”, declaró Adrian Liddiard, codirector ejecutivo de WeFi. “Esos mismos valores coinciden con los de nuestros empleados y con la forma en que construimos y hacemos crecer nuestro negocio. Nuestros clientes operan en mercados globales competitivos y complejos. En nuestro mundo, cambiar las reglas del juego a través de la innovación y resolver la complejidad de las finanzas globales es fundamental para tener éxito”.

Más allá de los logros individuales, esta colaboración refleja una conexión más amplia entre el deporte de alto rendimiento y los negocios de alto rendimiento. En virtud del acuerdo, Potgieter representará a WeFi Technology en los eventos del PGA Tour y en compromisos profesionales, alineando la marca global de la empresa con una de las plataformas deportivas más competitivas y reconocidas del mundo.

“Para WeFi Technology, esta colaboración refleja la filosofía que aplicamos de manera coherente en toda nuestra actividad: identificar el talento desde el principio, proporcionar el apoyo y la inversión adecuados, y permitir que el rendimiento se acumule con el tiempo”, añadió Liddiard. “Aldrich encarna esas cualidades, y estamos orgullosos de apoyar su trayectoria en la escena internacional”.

