NetApp impulsa las operaciones de datos del Super Bowl LX

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), la empresa de infraestructura de datos inteligente, anunció hoy que impulsa las operaciones de datos del Super Bowl LX. Como socio oficial de infraestructura de datos inteligente de los San Francisco 49ers y de la National Football League (NFL), NetApp ofrece una plataforma de nivel empresarial que respalda las experiencias digitales y presenciales de los aficionados al fútbol americano, tanto para quienes viven el evento en el Levi’s® Stadium como para quienes lo siguen desde cualquier parte del mundo.

“El mundo funciona con datos, incluso en una industria tan ligada a lo físico como el deporte”, afirmó Gabie Boko, directora de Marketing de NetApp. “Optimizar los datos para la innovación no se trata solo de dónde residen, sino también de cómo se mueven. Y no hay un escenario donde esto sea más evidente que el Levi’s® Stadium durante el Super Bowl. Aunque no es un centro de datos tradicional, durante el partido se transforma en un entorno digital interactivo, con información circulando de manera constante”.

A medida que el fútbol evolucionó junto con la tecnología, el volumen de información que genera el deporte creció de forma exponencial. Sensores que capturan cada jugada, fotos y videos que registran cada momento clave, e interacciones de los aficionados en redes sociales generan flujos continuos que documentan el desarrollo del partido. Este año, toda esa información fluirá desde el Levi’s® Stadium, uno de los estadios tecnológicamente más avanzados del país. Para estar a la altura de esa demanda, los 49ers y la NFL implementaron una infraestructura de datos inteligente basada en las soluciones de NetApp, que les permite gestionar y aprovechar ese caudal de información de manera eficiente.

“Con el Levi’s® Stadium ubicado en Silicon Valley, ya operamos con estándares tecnológicos muy altos, pero como sede del Super Bowl LX debemos ofrecer una experiencia excepcional a los seguidores de la NFL, estén donde estén”, señaló Costa Kladianos, vicepresidente ejecutivo y director de Tecnología de los 49ers. “El almacenamiento de alto rendimiento es un componente esencial de nuestras operaciones, ya que nos permite desde operar la pantalla 4K al aire libre más grande de la NFL hasta gestionar en tiempo real el inventario de tiendas y concesiones. NetApp nos brinda la infraestructura de datos inteligente que necesitamos para acompañar esa exigencia”.

“La NFL expandió rápidamente su presencia internacional durante la última temporada, incluida la celebración de un partido oficial de temporada regular en Madrid por primera vez en 2025”, afirmó Gary Brantley, director de Información de la NFL. “La información es un componente clave para llegar a más personas en todo el mundo con interacciones de alta calidad. La infraestructura de datos inteligente impulsada por las soluciones de NetApp nos permite ofrecer el mismo nivel de experiencia a los aficionados, ya sea que juguemos en Silicon Valley o en otro continente”.

Los seguidores de la NFL esperan una experiencia fluida y consistente, sin importar desde dónde acompañen el partido. Ya sea que estén en el Levi’s® Stadium durante el Super Bowl LX o que lo sigan desde el exterior, la infraestructura de datos inteligente permite que la emoción se transmita de forma inmediata, en todo momento y en cualquier lugar. Desde la gestión de contenidos audiovisuales hasta la traducción casi instantánea de publicaciones en redes sociales, NetApp ayuda a que cada seguidor se sienta conectado con el juego.

Más información

Acerca de NetApp

