NetApp Data Platform ondersteunt data-activiteiten voor Super Bowl LX
Intelligente data-infrastructuur verbetert de fanervaring in het Levi's® Stadium
SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), het bedrijf voor intelligente data-infrastructuur, heeft vandaag aangekondigd dat het de data-activiteiten voor Super Bowl LX ondersteunt. Als officiële partner voor intelligente data-infrastructuur van de San Francisco 49ers en de National Football League (NFL) levert NetApp het dataplatform van ondernemingsklasse dat de digitale en fysieke ervaringen voor footballfans mogelijk maakt, of ze de wedstrijd nu bekijken vanuit het Levi's® Stadium of vanaf hun bank aan de andere kant van de wereld.
"De wereld draait op data, zelfs in een sector die zo fysiek is als de sportwereld," aldus Gabie Boko, Chief Marketing Officer bij NetApp.
