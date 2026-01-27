Indero CRO et la World Scleroderma Foundation annoncent une collaboration stratégique visant à favoriser une intervention thérapeutique précoce dans le cadre du traitement de la sclérose systémique

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Indero a le plaisir d’annoncer une collaboration stratégique avec la World Scleroderma Foundation (WSF) pour soutenir la plateforme d’essai WSF SHIELD. Il s’agit d’une étude clinique randomisée, en double aveugle et adaptative, conçue pour évaluer plusieurs médicaments expérimentaux chez des patients répondant aux critères VEDOSS. L’objectif est de permettre une intervention dès les premiers stades de la sclérose systémique afin d’améliorer les résultats à long terme pour les patients. Ce partenariat réunit deux leaders de leur domaine respectif : Indero dans le domaine de la gestion d’études cliniques et la WSF dans la recherche et le soutien aux personnes atteintes de sclérodermie. Ensemble, ils visent à créer une plateforme efficace pour favoriser l’innovation en rhumatologie. La plateforme WSF SHIELD est dirigée par le Pr Francesco Del Galdo (président) et le Pr Dinesh Khanna (co-chercheur principal), tandis que les Pr Marco Matucci et Yannick Allanore représentent la WSF au sein du comité directeur.

Pour les sponsors pharmaceutiques et les entreprises de biotechnologie, cette collaboration représente une occasion unique de s’engager dans une initiative de recherche qui est à la fois rigoureuse sur le plan scientifique et agile sur le plan opérationnel. La plateforme WSF SHIELD est conçue pour relever l’un des défis les plus urgents dans le domaine de la sclérose systémique : identifier les patients aux stades les plus précoces de la maladie et intervenir pour modifier la progression de la sclérodermie avant l’apparition de lésions irréversibles au niveau des organes. Elle vise ainsi à améliorer l’efficacité du développement thérapeutique grâce à une conception optimisée des études, avec une hétérogénéité réduite, un potentiel de réponse plus élevé, des taux d’échec réduits lors des dépistages et, au final, de meilleurs résultats pour les patients.

« Une intervention très précoce dans le domaine de la sclérose systémique est notre meilleure chance d’offrir aux patients un avenir sans la douleur ni le handicap que cause cette maladie », a déclaré le Pr Del Galdo. « En agissant le plus tôt possible avec les bons médicaments, nous pouvons transformer le domaine et faire de la sclérodermie telle que nous la connaissons aujourd’hui un lointain souvenir. C’est le moment idéal, car les connaissances sur la biologie précoce et les infrastructures sont désormais disponibles. »

La WSF apporte une crédibilité scientifique inégalée ainsi qu’un réseau mondial de leaders d’opinion, de cliniciens et de soutien des patients. Leur implication permet au Projet SHIELD de s’appuyer sur les recherches les plus récentes et de répondre pleinement aux besoins de la communauté médicale. Le Pr Dinesh Khanna, professeur de médecine et directeur du programme sur la sclérodermie de l’université du Michigan, co-chercheur principal du Projet SHIELD et spécialiste des plateformes d’essais, a indiqué : « Cette alliance offre aux partenaires pharmaceutiques l’accès à un écosystème très engagé qui soutient activement la collaboration entre l’industrie et le monde universitaire, encourage l’innovation lors des phases précoces et accroît la visibilité dans le domaine plus large de la recherche sur les maladies auto-immunes. »

« WSF SHIELD est spécialement conçu pour permettre une intervention précoce chez les patients répondant aux critères VEDOSS », a confié pour sa part Juan Ovalles, directeur principal du service de rhumatologie chez Indero. « En harmonisant les résultats de la capillaroscopie, des examens pulmonaires et de l’imagerie, ainsi que les biomarqueurs longitudinaux, nous cherchons à produire des données fiables pour guider les décisions, tout en maintenant les besoins des patients au centre de notre démarche. »

Le Pr Matucci, président de la WSF, a affirmé : « Nous sommes ravis de nous associer à Indero dans le cadre du Projet WSF SHIELD, qui marque une avancée décisive dans notre mission visant à améliorer la vie des personnes souffrant de sclérose systémique. ». Le Pr Allanore, membre du conseil d’administration de la WSF, a ajouté : « En combinant notre leadership scientifique et les capacités opérationnelles d’Indero, nous créons de nouvelles opportunités d’intervention précoce, de recherche centrée sur le patient et d’engagement sectoriel qui sont susceptibles de vraiment transformer la trajectoire de cette maladie. »

Indero contribue par une expertise opérationnelle approfondie et une expérience éprouvée dans la gestion d’études cliniques complexes et dans la collaboration entre l’industrie et le monde universitaire. Les infrastructures de l’entreprise, leurs plateformes numériques et leurs services destinés aux sponsors visent à optimiser la réalisation des études tout en assurant le maintien des normes les plus élevées en termes de qualité et de conformité.

À propos d’Indero

Indero est un CRO qui travaille sur deux fronts, la dermatologie et la rhumatologie, et qui possède plus de 25 ans d’expérience dans la recherche clinique et la réalisation d’essais. Notre approche basée sur l’exhaustivité des services – qui va de la conception des protocoles au recrutement des patients, en passant par le suivi des essais et la biométrie – apporte aux commanditaires des secteurs pharmaceutique et biotechnologique les bases scientifiques rigoureuses et l’expertise sur mesure dont leurs études ont besoin pour atteindre la ligne d’arrivée en toute efficience et efficacité. Grâce à ses opérations aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique, à ses relations toujours plus étroites avec les chercheurs et les patients, ainsi qu’à sa clinique de recherche dédiée qui lui permet de concevoir et d’exécuter ses propres études, Indero est le partenaire idéal pour répondre aux besoins cliniques à l’échelle mondiale.

À propos de la World Scleroderma Foundation

La World Scleroderma Foundation est une organisation non gouvernementale à but non lucratif basée en Suisse, qui s’engage à faire progresser la recherche mondiale sur la sclérodermie et à améliorer la vie des personnes touchées par cette maladie. La WSF lance et soutient des recherches sur tous les aspects de la sclérodermie dans le monde entier, tout en œuvrant à l’amélioration de la qualité de vie des patients et de leurs proches par le biais du plaidoyer, de l’éducation et de la collaboration.

