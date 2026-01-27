-

アンダーセン・コンサルティング、レッドレッグとの提携でサイバーセキュリティ分野を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、マネージド脅威検知およびアドバイザリーサービスで知られるサイバーセキュリティ企業のレッドレッグと提携契約を締結し、サイバーセキュリティサービス分野を強化します。

2008年に設立され、米国に本社を置くレッドレッグは、リスク軽減、マネージドセキュリティサービス、ペネトレーションテストに重点を置き、顧客ごとにカスタマイズされたサイバーセキュリティソリューションを提供しています。同社のサービスには、マネージド検知と対応（MDR）、インシデント対応、ポリシー策定、バーチャルCISOアドバイザリーなどが含まれます。レッドレッグは、金融、保険、法律、医療といった中堅企業にサービスを提供しており、自動化、脅威インテリジェンス、専用のセキュリティオペレーションセンター（SOC）を組み合わせ、組織によるサイバーセキュリティの効率化と長期的なレジリエンス構築を支援しています。

レッドレッグ社長のリン・ウェドルは、「当社は常に、お客様がノイズを排除し、真に重要なことを優先する、つまり実際に効果を発揮する防御を構築することに重点を置いてきました。アンダーセン・コンサルティングとの提携により、進化する脅威とダイナミックなビジネスニーズの両方に対応できる、アジャイルかつ効果の高いサイバーセキュリティソリューションを提供する能力が高まります」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「レッドレッグは、サイバーセキュリティに対するアプローチにおいて他社とは一線を画す緻密さと粘り強さを持っています。脅威の検知からインフラ強化まで、レッドレッグのモデルは今日の実際のビジネス環境に合わせて構築されています」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AI変革、そして人材ソリューションまで、包括的なサービスを提供するグローバルコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて1000以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

mediainquiries@Andersen.com

Andersen Consulting

Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
mediainquiries@Andersen.com

