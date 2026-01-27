Indero CRO und die World Scleroderma Foundation kündigen strategische Zusammenarbeit an, um die frühzeitige therapeutische Intervention bei systemischer Sklerose voranzutreiben

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Indero freut sich, eine strategische Zusammenarbeit mit der World Scleroderma Foundation (WSF) ankündigen zu können. Ziel dieser Kooperation ist die Unterstützung der WSF SHIELD-Plattformstudie, einer randomisierten, doppelblinden, adaptiven klinischen Plattformstudie zur Bewertung mehrerer Prüfpräparate (Investigational Medicinal Products, IMPs) für Patienten, die die VEDOSS-Kriterien erfüllen. Im Rahmen dieser Studie wird eine Intervention in den frühesten Stadien der systemischen Sklerose anvisiert, um die langfristigen Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern. Diese Partnerschaft bringt zwei Marktführer in ihren jeweiligen Bereichen zusammen: Indero im Bereich klinischer Studien und die WSF im Bereich Sklerodermie-Forschung und -Interessenvertretung. Gemeinsam wollen sie eine leistungsstarke Plattform für Innovationen in der Rheumatologie schaffen. Die WSF SHIELD-Plattform wird von Professor Francesco Del Galdo (Chair) und Professor Dinesh Khanna (Co-PI) geleitet, Professor Marco Matucci und Professor Yannick Allanore fungieren als WSF-Vertreter im Lenkungsausschuss.

Für pharmazeutische Sponsoren und Biotech-Unternehmen bietet diese Zusammenarbeit die einmalige Gelegenheit, sich an einer Forschungsinitiative zu beteiligen, die wissenschaftlich fundiert und zugleich operativ agil ist. WSF SHIELD wurde entwickelt, um eines der dringendsten Probleme im Zusammenhang mit systemischer Sklerose anzugehen: die Identifizierung von Patienten im frühesten Stadium der Erkrankung und frühzeitige Interventionen, um das Fortschreiten der Sklerodermie zu verlangsamen, bevor irreversible Organschäden auftreten. So wird der Weg für eine effizientere Therapieentwicklung durch verbesserte Studiendesigns mit geringerer Heterogenität, höherem Ansprechpotenzial, geringeren Ausfallraten und letztlich besseren Behandlungsergebnissen für die Patienten geebnet.

„Wirklich frühzeitig zu intervenieren ist unsere beste Chance, um unseren Patienten eine Zukunft ohne die Schmerzen und Behinderungen zu ermöglichen, die mit Sklerodermie einhergehen“, so Prof. Del Galdo. Weiter erklärte er: „Indem wir in einem sehr frühen Stadium mit den richtigen Medikamenten eingreifen, können wir die Behandlung revolutionieren und Sklerodermie, wie wir sie heute kennen, wird der Vergangenheit angehören. Wir verfügen nun über das erforderliche Wissen über die frühe Biologie und die Infrastruktur, daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt.“

Die WSF bringt eine unerreichte wissenschaftliche Reputation und ein globales Netzwerk aus wichtigen Meinungsführern, Medizinern und Patientenvertretern mit. Ihre Beteiligung stellt sicher, dass das Projekt SHIELD auf den neuesten Forschungsergebnissen basiert und den Anforderungen der medizinischen Fachwelt entspricht. Professor Dinesh Khanna, Professor für Medizin und Direktor des Sklerodermie-Programms der University of Michigan, Co-Principal Investigator von SHIELD und erfahren in Plattformstudien, fügte hinzu: „Diese Allianz bietet pharmazeutischen Partnern Zugang zu einem hoch engagierten Ökosystem, das aktiv die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft fördert, Innovationen in der Frühphase unterstützt und die Sichtbarkeit auf dem breit gefächerten Gebiet der Autoimmunforschung erhöht.“

„WSF SHIELD wurde speziell entwickelt, um eine frühzeitige Intervention bei VEDOSS zu ermöglichen“, so Juan Ovalles, Senior Director of Rheumatology bei Indero. „Indem wir Kapillaroskopie, Lungen- und Bildgebungsergebnisse sowie longitudinale Biomarker harmonisieren, wollen wir Entscheidungsgrundlagen schaffen und dabei die Bedürfnisse der Patienten in den Mittelpunkt stellen.“

Prof. Matucci, Vorsitzender der WSF, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Indero im Rahmen von WSF SHIELD. Damit gehen wir in unserer Mission, das Leben von Menschen mit systemischer Sklerose zu verbessern, einen entscheidenden Schritt voran.“ Prof. Allanore vom Vorstand der WSF fügte hinzu: „Durch die Kombination unserer Führungsrolle in der Wissenschaft mit den operativen Fähigkeiten von Indero eröffnen wir neue Möglichkeiten für frühzeitige Interventionen, patientenorientierte Forschung und die Einbindung der Industrie, was den Verlauf dieser Krankheit nachhaltig verändern kann.“

Indero ergänzt dies durch umfassende operative Expertise sowie eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Durchführung komplexer klinischer Studien und der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft. Die Infrastruktur, die digitalen Plattformen und die sponsorenorientierten Services des Unternehmens wurden entwickelt, um die Durchführung von Studien zu optimieren und dabei höchste Standards in Bezug auf Qualität und Compliance zu gewährleisten.

Über Indero

Indero ist ein Auftragsforschungsinstitut („Contract Research Organisation“, CRO) mit zweifachem Schwerpunkt auf Dermatologie und Rheumatologie und über 25 Jahren Erfahrung in der klinischen Forschung und Durchführung von Studien. Unser Full-Service-Ansatz, der vom Protokolldesign über die Patientenrekrutierung bis hin zur Studienüberwachung und Biometrie alle Aspekte umfasst, bietet Biotech- und Pharmaherstellern die fundierte wissenschaftliche Grundlage und individuelle Expertise, die sie benötigen, um ihre Studien effizient und effektiv zum Abschluss zu bringen. Mit Standorten in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum, einem umfangreichen und ständig wachsenden Netzwerk an Forschern und Patienten sowie einer eigenen Forschungsklinik, in der wir unsere eigenen Studien konzipieren und durchführen, ist Indero der ideale Partner für klinische Anforderungen auf globaler Ebene.

Über die World Scleroderma Foundation

Die World Scleroderma Foundation ist eine gemeinnützige Nichtregierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz, die sich für die Förderung der internationalen Forschung auf dem Gebiet der Sklerodermie und die Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen einsetzt. Die WSF initiiert und unterstützt Forschungsarbeiten zu allen Aspekten der Sklerodermie in allen Regionen der Welt. Gleichzeitig setzt sie sich durch Interessenvertretung, Aufklärung und Zusammenarbeit für die Verbesserung der Lebensqualität der Patienten und ihrer Familien ein.

