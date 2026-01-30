El Departamento de Energía de EE. UU. y Kyoto Fusioneering ponen en marcha una alianza estratégica para construir infraestructura de fusión crítica y acelerar la implementación de la energía de fusión comercial

WASHINGTON Y TOKIO--(BUSINESS WIRE)--El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) y Kyoto Fusioneering (KF) han establecido hoy una alianza histórica para suministrar infraestructura de fusión crítica y realizar actividades de I+D colaborativa con el fin de reducir los riesgos tecnológicos y de comercialización.

En el marco de una nueva alianza público privada entre KF y el Laboratorio Nacional de Oak Ridge (ORNL), que aprovecha la experiencia de cada institución en tecnología de fusión para desarrollar instalaciones y tecnología de ensayo de fusión líderes en el mundo, este acuerdo establece un nuevo paradigma en materia de cooperación entre Estados Unidos y Japón y en cuanto a alianzas público privadas para agilizar la implementación de la energía de fusión comercial.

