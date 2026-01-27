-

超級盃LX指定NetApp資料平台協助其資料營運

NetApp將透過智慧資料基礎設施提升粉絲的Levi’s®體育場體驗

加州，舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧資料基礎設施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP) 今天宣布該公司將協助超級盃LX的資料營運。NetApp是舊金山49人隊 (San Francisco 49ers) 和美國國家橄欖球聯盟 (NFL) 的官方智慧資料基礎設施合作夥伴，提供企業級的資料平台提升橄欖球迷的數位與現場體驗，讓粉絲無論是在Levi’s®體育場現場或是世界另一端的自家沙發上，都能享受一流賽事。

「如今的世界在資料上運作，即使是體育這樣的非虛擬產業亦然。」NetApp行銷長Gabie Boko說，「為創新優化資料，要考慮的不僅是資料在哪裡，還要考慮資料如何移動。超級盃賽事進行時的Levi’s®體育場就是一個明證。雖然這座體育場並不是傳統式資料中心，在賽事進行時，它卻因為資料移動到各地而化身為一座互動式資料中心。」

橄欖球運動正隨著科技發展而演化，由於體育賽事產生的資料亦形龐大，在混亂中損失資料的機會也隨之提高。捕捉每一個傳球動作的感應器、記錄每一場賽事的照片與錄影，以及線上粉絲跨社交媒體的互動都會創造新的資料點，成為每一場賽事的永久記錄。今年超級盃LX創造的所有資料將從美國技術最先進的Levi’s®體育場傳出。為了應對超級盃LX製造的龐大資料串流，舊金山49人隊與美國國家橄欖球聯盟已建造了一座智慧資料基礎設施，將運用NetApp的解決方案，為釋放創新潛能提供堅實基礎。

「由於Levi’s®體育場位於矽谷，我們已採用最高的技術營運標準；但主辦超級盃LX還必須為世界各地的國國家橄欖球聯盟球迷提供不同凡響的體驗。」舊金山49人隊執行副總裁兼技術主任Costa Kladianos說，「高效能儲存是資料營運的重要一環，可幫助我們完成從支援美國國家橄欖球聯盟最大的戶外4K顯示器到即時追蹤零售和加盟庫存等細節。NetApp支援我們需要的智慧資料基礎設施，提供世界級的粉絲體驗。」

「美國國家橄欖球聯盟在上一季迅速擴大它的國際能見度，包括2025年首次在馬德里舉辦例行賽事。」美國國家橄欖球聯盟資訊長Gary Brantley說，「資料是透過高品質互動接觸到更多世界受眾的關鍵。無論賽事是在矽谷或是另一洲舉行，NetApp解決方案支援的智慧資料基礎設施都能夠幫助我們傳送水準一致的體驗。」

美國國家橄欖球聯盟的全球粉絲盼望無論身處何處，都能享受無縫體驗。不管粉絲選擇前往超級盃LX的Levi’s®體育場現場、或是在倫敦觀賞串流節目，資料能夠確保他們以同樣的方式同步感受賽事的精彩刺激。智慧資料基礎設施管理影片檔案、在毫秒內翻譯社交媒體貼文，讓每一位粉絲感到心手相連。

補充資訊

關於 NetApp

三十多年來，從企業級儲存的興起到資料和AI定義的智慧時代，NetApp一直協助全球一流組織因應各種變革。如今，NetApp已成為智慧資料基礎架構公司，協助客戶將資料變為創新、韌性和成長的觸媒。

這一基礎架構的核心是NetApp資料平台——一個統一的企業級智慧基礎，用於連接、保護和活用各種雲端、負載和環境中的資料。該平台憑藉我們首屈一指的資料管理軟體和作業系統NetApp ONTAP的成熟能力建構，並藉助AI資料引擎和AFX的自動化功能加持，實現大規模的可觀測性、韌性和智慧。

NetApp資料平台採用分解式設計，將儲存、服務和控制相互隔離，確保企業可以更快實現現代化，高效地進行擴充，並在創新時避免廠商鎖定。身為唯一可原生內建到全球大型雲端的企業級儲存平台，它讓各類組織都可靈活地在任何地方運行任何工作負載，並保持統一的效能、治理和保護。

使用NetApp時，資料始終保持就緒，可隨時抵禦各種威脅、支援AI的需要以及實現下一次的顛覆創新。這正是全球最有遠見的企業都信任NetApp，透過它將情報變為優勢的原因所在。

了解更多 www.netapp.com 或关注我们在 X, LinkedIn, Facebook, 和 Instagram.

NETAPP、NETAPP標誌和 www.netapp.com/TM 上列出的標記是NetApp, Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能是其各自所有者的商標。

媒體聯絡人：
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com

投資者聯絡人：
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com

