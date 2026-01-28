-

LTTS verzekert zich van strategische overeenkomst voor engineering en O&O van Global Automotive OEM

Belangrijke overwinning in het mobiliteitssegment van LTT over meerdere domeinen betreffende voertuigtechnologie

BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), een wereldleider in AI, digitale en ER&D-adviesdiensten, kondigde vandaag aan dat het zich heeft verzekerd van een omvangrijke, meerjarige opdracht in zijn mobiliteitssegment van een toonaangevende OEM in de automobielsector. De strategische overwinning versterkt verder het langdurige partnerschap van LTTS met de vooraanstaande autofabrikant en onderstreept zijn toenemende rol bij het ondersteunen van mobiliteitstechniek van de volgende generatie.

De opdracht omvat geavanceerde software, connectiviteit en digitale engineeringdiensten binnen diverse domeinen van de voertuigtechniek. LTTS zal putten uit zijn mondiale technische expertise, diepgaande sectorkennis, en bewezen prestatiekaders ter ondersteuning van het evoluerende product van de klant en de technologische routekaart.

