La plateforme de données NetApp optimise les traitements de données pour le Super Bowl LX

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), spécialiste des infrastructures de données intelligentes, a annoncé aujourd’hui qu'elle prendra en charge le traitement des données du Super Bowl LX. En tant que partenaire officiel des 49ers de San Francisco et de la National Football League (NFL) pour les infrastructures de données intelligentes, NetApp fournit la plateforme de données de niveau entreprise qui permet aux supporters de football de vivre des expériences numériques et physiques exceptionnelles, qu’ils regardent le match au Levi’s® Stadium ou assis sur leur canapé à l’autre bout du monde.

« Le monde fonctionne grâce aux données, même dans un secteur aussi physique que le sport », a déclaré Gabie Boko, directrice marketing chez NetApp. « Optimiser les données en innovation ne se limite pas à leur emplacement physique, cela concerne également leur circulation. Pendant le Super Bowl, le Levi’s® Stadium en est l'exemple parfait. Bien que le stade ne soit pas un centre de données habituel, il se transforme, le temps d'un match, en un centre de données interactif, car les données y circulent en permanence. »

Avec l'évolution du football américain qui suit les avancées technologiques, la quantité croissante de données générées par ce sport risque de se perdre dans le chaos. Capteurs pour chaque passe, photos et vidéos pour chaque action, interactions des supporters sur les réseaux sociaux : autant de sources de données qui constituent un enregistrement permanent de chaque match. Cette année, toutes les données du Super Bowl LX proviendront du Levi’s® Stadium, l'un des stades doté de la technologie la plus avancée du pays. Pour gérer ces flux massifs de données, les 49ers et la NFL ont mis en place une infrastructure de données intelligente s'appuyant sur les solutions NetApp, leur offrant ainsi une base solide pour libérer tout leur potentiel.

« L'emplacement du Levi’s® Stadium au cœur de la Silicon Valley, nous oblige déjà à offrir des technologies aux normes élevées. Mais en tant qu’organisateur du Super Bowl LX, nous devons offrir une expérience exceptionnelle aux supporters de la NFL, où qu’ils se trouvent dans le monde », a déclaré Costa Kladianos, vice-président exécutif et directeur de la technologie à la Fondation des 49ers. « Le stockage haute performance est essentiel à la gestion de nos données. Il nous permet notamment d’alimenter le plus grand affichage 4K en plein air de la NFL et de suivre en temps réel les stocks de nos points de vente et de nos concessions. NetApp fournit l’infrastructure de données intelligente dont nous avons besoin pour offrir une expérience de grande qualité aux supporters. »

« La NFL a considérablement élargi sa présence internationale au cours de la dernière saison, notamment en organisant un match de saison régulière à Madrid pour la première fois en 2025 », a déclaré Gary Brantley, DSI de la NFL. « Les données sont essentielles pour pouvoir toucher un public plus large à travers le monde et lui offrir des interactions de qualité. L'infrastructure de données intelligente, optimisée par les solutions NetApp, nous permet de garantir la même expérience aux supporters, que le match se déroule dans la Silicon Valley ou sur un autre continent. »

Les supporters de la NFL du monde entier aspirent à une expérience fluide, où qu'ils se trouvent. Qu'ils assistent au Super Bowl LX au Levi's® Stadium ou qu'ils le regardent en streaming à Londres, les données garantissent que la passion leur parvienne de la même manière, toujours et partout. De la gestion des fichiers vidéo à la traduction instantanée des publications sur les réseaux sociaux, chaque supporter se sent totalement connecté grâce à cette infrastructure de données intelligentes.

