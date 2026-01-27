-

A Andersen Consulting fortalece suas capacidades de cibersegurança com a aquisição da RedLegg

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting amplia sua oferta de cibersegurança por meio de um Acordo de Colaboração com a RedLegg, empresa de cibersegurança reconhecida por seus serviços gerenciados de consultoria e detecção de ameaças.

Fundada em 2008 e sediada nos EUA, a RedLegg oferece soluções de cibersegurança personalizadas com foco em mitigação de riscos, serviços gerenciados de segurança e testes de penetração. Seus serviços incluem detecção e resposta gerenciadas (MDR), resposta a incidentes, desenvolvimento de políticas e consultoria de CISO virtual. Atendendo clientes de médio porte nos setores financeiro, de seguros, jurídico e de saúde, a RedLegg combina automação, inteligência de ameaças e um Centro de Operações de Segurança (SOC) dedicado para ajudar as organizações a otimizar as operações de cibersegurança e construir resiliência a longo prazo.

“Nosso foco sempre foi ajudar os clientes a se livrarem do ruído e priorizarem o que realmente importa — construir defesas que realmente funcionem”, disse Lynn Weddle, presidente da RedLegg. “A colaboração com a Andersen Consulting amplia nossa capacidade de fornecer soluções de cibersegurança ágeis e de alto impacto que acompanham a evolução das ameaças e as demandas dinâmicas dos negócios.”

“A RedLegg aborda a cibersegurança com uma precisão e determinação que a diferenciam”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Seja na detecção de ameaças ou no fortalecimento da infraestrutura, seu modelo é construído para as realidades do cenário empresarial atual.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

