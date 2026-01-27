MGID und Marfeel verbessern signifikant das Echtzeit-Monitoring der Content-Performance für Publisher

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Die globale Werbeplattform MGID und Marfeel, einer der führenden Anbieter von Content Analytics für Publisher, blicken auf das erste Jahr ihrer strategischen Partnerschaft zurück. In dieser Zeit hat sich MGID+ – eine datengetriebene 360°-Suite – zu einer leistungsstarken Technologie für das Tracking und die Analyse der Performance von Inhalten entwickelt. Publishern steht seitdem ein Tool zur Verfügung, das ihnen wertvolle, umsetzbare Erkenntnisse zur Performance ihrer Inhalte und zur Nutzererfahrung liefert. Somit können sie ihre Monetarisierung steigern, das Engagement fördern, ihre Zielgruppen vergrößern und tiefgreifende Analysen nutzen.

: Der Zugriff auf Echtzeit- und historische Daten sowie die kanalübergreifende Auswertung von Inhalten erlaubt Publishern datengetriebene Entscheidungen, um das Nutzerengagement und die Nutzererfahrung zu verbessern, den Traffic zu steigern und das Umsatzpotenzial zu maximieren. Die Umsatz- und Performance-Analyse kombiniert die Content-Auswertung mit Umsatzdaten, um die Performance pro Artikel, Abschnitt, Thema oder Zielgruppensegment in Echtzeit zu messen. So können Publisher hochwertige Inhalte identifizieren und ihre Monetarisierungsstrategien entsprechend anpassen, um die Erträge aus jeder Zielgruppe zu maximieren.

kombiniert die Content-Auswertung mit Umsatzdaten, um die Performance pro Artikel, Abschnitt, Thema oder Zielgruppensegment in Echtzeit zu messen. So können Publisher hochwertige Inhalte identifizieren und ihre Monetarisierungsstrategien entsprechend anpassen, um die Erträge aus jeder Zielgruppe zu maximieren. Ein tieferes Zielgruppenverständnis ermöglicht es, bessere Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche Inhalte bei den verschiedenen Nutzergruppen, beispielsweise neuen oder treuen Nutzern, ankommen. So kann die Zielgruppe durch den Funnel geführt, der Lifetime Value gesteigert und langfristige Strategien für das Wachstum von Zielgruppen und Umsatz gefördert werden.

„Dieser Meilenstein zeigt: Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Durch die Zusammenarbeit mit Marfeel konnten wir unseren Publishern nicht nur neue Funktionen bieten, sondern echte Ergebnisse erzielen. Gemeinsam haben wir unseren Publishing-Partnern geholfen, ihre Werbeeinnahmen zu steigern, ihren Traffic zu erhöhen und das Engagement für ihre Inhalte zu verbessern“, sagt Swen Büttner, Managing Director Germany von MGID. „Durch die Integration der wegweisenden Technologie von Marfeel bieten wir unseren Publishern mehr Daten und Erkenntnisse, sodass sie sich auf langfristige, nachhaltige Strategien konzentrieren können, die die Rentabilität steigern und die Optimierung der Content-Produktion vorantreiben.“

„Durch die Zusammenarbeit mit MGID können wir die Reichweite unserer Technologie weiter erhöhen und Publisher dabei unterstützen, von reaktiven Entscheidungen zu echten, datengetriebenen Strategien zu wechseln. Mithilfe unserer Analysen und des Monetarisierungs-Knowhows von MGID geben wir Publishern die notwendige Klarheit, um zu erkennen, was funktioniert, was nicht und wo die nächsten großen Chancen liegen“, sagt Alexian Chiavegato, Chief Marketing Officer bei Marfeel. „In der Praxis gehen wir so weit über Standard-Zahlen hinaus. Mit Marfeel und MGID erhalten Publisher tiefgehende Erkenntnisse darüber, welche Inhalte Anklang finden, wie sie ihr Umsatzpotenzial maximieren und ihre Energie auf langfristiges Wachstum und Engagement konzentrieren können.“