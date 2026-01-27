-

Indero CRO en de World Scleroderma Foundation kondigen strategische samenwerking aan om vroegtijdige therapeutische interventie bij systemische sclerose te bevorderen

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Indero kondigt verheugd aan dat het een strategische samenwerking aangaat met de World Scleroderma Foundation (WSF). Deze samenwerking heeft tot doel het WSF SHIELD-platformonderzoek te ondersteunen. Het gerandomiseerde, dubbelblinde, adaptief klinische platformonderzoek is opgezet om meerdere onderzoeksgeneesmiddelen (IMP's) te evalueren voor patiënten die voldoen aan de VEDOSS-criteria. Dit onderzoek heeft tot doel in de vroegste stadia van systemische sclerose in te grijpen om de langetermijnresultaten voor patiënten te verbeteren. Het partnerschap brengt twee leiders in hun respectieve vakgebieden samen, Indero op het gebied van klinische proeven en WSF op het gebied van sclerodermieonderzoek en -belangenbehartiging, om een krachtig platform voor innovatie in de reumatologie te creëren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

